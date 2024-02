Luego de cuatro años, Latam propondrá entrega de dividendos tras cerrar 2023 con ganancias por US$ 582 millones

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Después de cuatro años sin repartir dividendos, Latam Airlines dará luz verde a la junta de accionistas de abril para que apruebe la distribución de, al menos, el 30% de las ganancias obtenidas en 2023, si esa es la decisión.

Así lo confirmó la empresa en la conferencia de prensa realizada ayer jueves tras informar sus resultados del año pasado, lapso en el cual la aerolínea obtuvo ingresos por unos US$ 11.789 millones, utilidades por US$ 582 millones y generó una caja por US$ 498 millones.

“De las ganancias totales, al menos un 30% debiese poder ser repartido a los accionistas. Esta es una decisión que se tomará en la junta, no sabemos cuánto van a repartir, pero ese es el mínimo”, expresó el CFO de Latam Airlines, Ramiro Alfonsín.

La última vez que la firma repartió dividendos fue en 2019, pese a que 2020 el directorio lo propuso y la junta de accionistas lo aprobó, pero finalmente la empresa dio marcha atrás, luego de acogerse al Capítulo 11 del Tribunal de Quiebras de EEUU.

El ejecutivo remarcó que la aerolínea viene creciendo de manera sostenida en los últimos cuatro años, lo que permitió que al término de 2023 se transportaran cerca de 74 millones de pasajeros, cifra que se asemeja a los niveles prepandemia.

En términos de ingreso, a diciembre de 2023 éstos se incrementaron un 23,9% con respecto al año 2022, gracias al mayor flujo de pasajeros, tanto nacional como internacional, en niveles de 33,8%. Además, un impacto positivo del real brasileño que hizo que incrementaran los ingresos ordinarios por aproximadamente US$ 106 millones.

“Estos resultados son más sólidos que las proyecciones anticipadas para 2023 publicadas en el guidance y en las proyecciones del plan de negocios actualizado un año después de su lanzamiento”, dijo Alfonsín.

Por su parte, las ganancias por un monto de US$ 582 millones en 2023 se comparan con las utilidades por US$ 1.339 millones de 2022 informados a la CMF. Cabe señalar que el cálculo de esta última cifra considera los cambios que implicó la salida de la empresa del Capítulo 11, por lo cual sin ese efecto la línea final del balance del año pasado registró pérdidas por US$ 341 millones.

Vías de crecimiento 2024

Pese a lo anterior, Latam todavía no está 100% recuperado, principalmente por el comportamiento del tráfico internacional. Pero de cara al presente año, Alfonsín prevé que esta línea de negocios incrementará con fuerza en 2024. “Todos los mercados domésticos están operando totalmente, pero el internacional todavía tiene espacio para crecer, es por ello que vemos que por acá vendrá el incremento de flujo”.

El ejecutivo comentó que las proyecciones de Latam Airlines consideran que los indicadores macroeconómicos de la región, sobre todo de Chile, todavía no son tan alentadores. “El grupo opera en tantos países, que tenemos la flexibilidad de poder analizar la demanda y en función a eso acomodar los aviones. Dentro de las cifras que hemos visto a enero, todavía no vemos ningún impacto en la demanda producto del menor consumo. Creemos que vamos a crecer un 18% en el negocio internacional”, aseveró.

En el análisis razonado, la compañía expresó que, por el lado de la inflación, se ve una tendencia a disminuir a “mayor ritmo de lo esperado” en la mayoría de las regiones en que opera la aerolínea. “Así, si la inflación disminuye más rápidamente, podría haber una relajación de las condiciones financieras”, se desprende del documento. Y añade que “los impactos geopolíticos podrían generar un aumento en los precios de las materias primas y perturbaciones en la oferta, sumado a una persistencia de la inflación subyacente que provocarían una prolongación de las condiciones monetarias restrictivas”.