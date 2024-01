Barrick anuncia inversión de US$ 136 millones para cierre definitivo de Pascua Lama en Chile y sigue evaluando nuevo proyecto en la zona

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

La multinacional minera Barrick busca dar por cerrado el conflicto desatado tras Pascua Lama, el fallido proyecto minero de oro y cobre emplazado en la alta cordillera, en la Región de Atacama. La empresa anunció una inversión de US$ 136 millones para su cierre definitivo, pero en paralelo reafirmó que sigue evaluando una nueva iniciativa en la zona.

“Luego de un diálogo abierto con la comunidad, que involucró a más de mil vecinos de Alto del Carmen, estamos presentando una Estudio de Impacto Ambiental, que creemos que es un paso clave y fundamental para complementar el cierre del proyecto Pascua en Chile”, dijo Marcelo Álvarez, director de Asuntos Gubernamentales de Barrick Sudamérica, quien detalló que este proyecto tendrá un costo de unos US$ 136 millones en un periodo aproximado de 10 años, y que va a generar 350 empleos.

En 2022, la Corte Suprema ratificó la clausura del proyecto minero, confirmando tres cargos interpuestos en su momento por la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA).

“El proceso de cierre empezó hace tres años, en 2020, inmediatamente después que el tribunal ambiental ordenó el cierre; el 99% de la infraestructura que estaba en Pascua ya fue desmontada y ya volvió al estado anterior. Lo que pasa ahora es el cierre de la planta de agua, que requiere un Estudio de Impacto Ambiental porque es una modificación sustancial al proyecto original”, explicó el ejecutivo.

Añadió que la empresa alcanzó a invertir US$ 8 mil millones en el proyecto binacional. “Es un proyecto que nunca fue terminado de construir y donde el botadero tiene solo el 1% del material que se podría haber puesto ahí y el rajo solo tuvo un 13% de avance”, detalló.

- ¿La empresa logró recuperar algo de los US$ 8 mil millones invertidos?

- No, no, esa inversión se hundió financieramente.

- ¿No hubo traslado de maquinaria a otras faenas o venta de equipos?

- Efectivamente, la compañía ha podido trasladar maquinaria a otras faenas o se han vendido otras en el caso de Argentina. Lo otro importante es que la infraestructura de la línea eléctrica, el proyecto Libertadores que llegaba a la frontera, se logró expandir al proyecto Veladero en Argentina y hoy estamos exportando energía eléctrica renovable.

- Barrick mantiene pertinencias en el lado chileno. ¿Preparan un nuevo proyecto en la zona?

- Ahora estamos focalizados en el cierre, sin embargo, la compañía sigue convencida de que este es un depósito muy importante para Chile, la comunidad y, obviamente, para la empresa, entonces, ahora avanzamos en el mandato de cierre y continuamos evaluando el potencial del proyecto. Ya sabemos que es un proyecto con un gran potencial geológico, pero tenemos que avanzar en el potencial económico y los beneficios que le pueda brindar a la comunidad. Seguimos revisando el proyecto y creemos que es importante en algún momento ponerlo en valor.

No hay un plan. Estamos en un proceso de cierre que va a tomar unos 10 años; en ese tiempo tenemos que terminar de evaluar económicamente el proyecto y a partir de ahí empezar a trabajar con las autoridades y con las comunidades la posibilidad de hacerlo, pero no hay un plazo específico. Creemos que este hito de cierre es fundamental para reconstruir las confianzas. Hacer un buen cierre de la mano de las comunidades es el puntapié para cualquier cosa que queramos hacer en el futuro.

“Eran otros tiempos…”

El ejecutivo explicó que el 75% del mineral está del lado chileno y el 80% de la planta de proceso ya está construida en Argentina. “Dada la topografía del lugar es imposible construir una planta de ese tamaño en Chile, por lo tanto, sí o sí, para que el mineral que está del lado chileno sea extraíble, necesita ser un proyecto binacional, eso es importante que sea claro”, dijo.

- ¿Se considera la remoción de masas de glaciar en un nuevo proyecto?

- No es necesario mover hielos; tampoco fue parte del proyecto original, esa fue una mala comunicación. No existe la posibilidad de hacer un proyecto afectando cuerpos glaciares en la región, así que por eso lado la sociedad y todos los chilenos se tienen que quedar tranquilos de que eso no va a suceder.

La compañía tiene ánimo de invertir en esa zona y, al mismo tiempo, también tiene ánimo de seguir invirtiendo en Chile porque lo consideramos un país importante para la minería, y sigue siendo un país con reglas claras y con estabilidad en sus instituciones. Vamos a seguir buscando crecer en el país.

- ¿La compañía hace un mea culpa por Pascua Lama?

- Ha sido un aprendizaje importante para Barrick, pero eran otros tiempos: en ese momento no existía la consulta indígena, no habían normas que generaran la interacción con las comunidades y ahí se cometió un error clave, de no haber consultado y haber trabajado de la mano con las comunidades. La industria minera en general ha aprendido mucho en los últimos años.