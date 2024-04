Boric polemiza con mineros al afirmar que el royalty “destrabó la inversión”

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Justo cuando lo más selecto de la industria cuprífera mundial se reúne en Santiago en el marco de la Cesco Week y en la antesala de un nuevo Enade, el Presidente Gabriel Boric abrió una polémica con el sector al afirmar que tras la aprobación del nuevo royalty se “destrabó la inversión en minería en Chile”. Lo anterior, planteó, “pese a los pronósticos catastrofistas que en ese entonces daba, por ejemplo, el señor presidente de Sonami, Diego Hernández”.

Entonces, agregó el mandatario, “cuando hay discursos castastrofistas de algunos líderes empresariales, no todos, los invito a que vean el ejemplo del royalty, y qué pasó cuando se aprobó: hubo certeza y el mundo privado y las grandes inversiones necesitan certidumbre para invertir en el largo plazo”.

Boric añadió que “por eso los invito a, en vez de estar permanentemente aportillando las propuestas para el pacto fiscal, nos pongamos de acuerdo y lo logremos sacar adelante, logremos un consenso en el Parlamento para el pacto fiscal”.

Hernández explicó que “un proyecto que podría haberse desarrollado ahora, se hará en 10 o 20 años más, dependiendo del mercado”.

Las afirmaciones del Presidente se dieron en el contexto de una actividad en Calama para celebrar el inicio de los pagos a los municipios por la nueva ley de royalty minero. En la instancia, el mandatario también destacó el papel jugado por su ministro de Hacienda, Mario Marcel, en la aprobación del impuesto específico y en el manejo de la economía.

Los dichos del Presidente no pasaron inadvertidos entre los ejecutivos del sector minero, con el cual ya había polemizado semanas atrás, en la inauguración de la desaladora de Los Pelambres, cuando pidió “abandonar la soberbia paternalista que lleva a emitir juicios denigratorios a gobiernos que obedecen a la voluntad popular. Para que se entienda más claro: más Narbona, menos Craig”.

El mandatario hacía alusión a los miembros del grupo Luksic -dueños del 60% de la mina a través de Antofagasta Minerals-, Andrónico Luksic Craig y Jean-Paul Luksic Fontbona, y no Narbona, por lo que habría sido un error en el apellido, pero que alimentó especulaciones respecto a quién se refería el mandatario con esa mención.

“Sí afecta”

El ex timonel de Sonami, Diego Hernández, no quiso referirse a la alusión directa del mandatario, pero sí comentó sobre el impacto del impuesto específico de la minería en el sector.

“Sin duda que el royalty afecta la inversión, particularmente en los proyectos mineros en Chile que son de leyes más bajas: algunos de esos proyectos sin royalty son rentables y con royalty no lo son y esos proyectos no se van a hacer ahora”, afirmó el también expresidente del Consejo Minero y exmáximo ejecutivo de Codelco, Antofagasta Minerals y BHP Base Metal.

Hernández explicó que “un proyecto que podría haberse desarrollado ahora, se hará en 10 o 20 años más, dependiendo del mercado”, y agregó que una prueba del efecto del royalty es que la inversión está estancada, así como la producción de cobre bajó en 2023.

Enfatizó que “eso es así. No quiere decir que no hay que pagar impuestos, hay que pagarlos, pero los impuestos deben estar relacionados a las posibilidades de los proyectos”, enfatizó el ex dirigente minero y ahora director de empresas.

Hernández precisó que “en términos de royalty quedamos en el rango superior” a nivel mundial, por sobre otros países mineros como Perú, Canadá y Australia.

El exdirigente gremial indicó que “la cartera de proyectos por desarrollar en general son de leyes más bajas que las minas que están en operación hoy” por lo cual las tasas impositivas totales pueden mover la aguja en términos de hacer o no la inversión.

Agregó que “dada la situación actual, debiera haber un esfuerzo especial por fomentar el desarrollo de proyectos mineros en Chile en el corto y mediano plazo”.