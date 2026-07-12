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Codelco se desiste de recurso de amparo contra Contraloría luego que organismo anunciara sistema de control alternativo para operaciones societarias de mineras estatales

La pugna surgió luego de que el ente encabezado por Dorothy Pérez estableciera requisitos y condiciones para el otorgamiento de un Contrato Especial de Operación de Litio (CEOL) en favor de Minera Ascotán, una coligada de Codelco.

Por: DF Online

Publicado: Domingo 12 de julio de 2026 a las 12:30 hrs.

Codelco Contraloría
<p>Codelco se desiste de recurso de amparo contra Contraloría luego que organismo anunciara sistema de control alternativo para operaciones societarias de mineras estatales</p>

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