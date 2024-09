El llamado de Anglo American y Rio Tinto en Chile Day: urge reducir los tiempos de aprobación de los proyectos

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

A pesar de bajas recientes en el precio del cobre y del litio, las grandes mineras mantienen sus apuestas, en base a un escenario de demanda de largo plazo, impulsada por la transición energética.

“Necesitamos otras 80 (minas) Los bronces a 2040. Eso es sólo para cumplir con lo que acordamos en el Acuerdo de París. La gente tiende a olvidar que también tenemos otras fuentes de demanda: Inteligencia Artificial, centros de datos; y algo de lo que hemos dejado de hablar pero que es subyacente y es el desarrollo económico”, afirmó Patricio Hidalgo, CEO de Anglo American Chile, en referencia a la demanda por cobre que se proyecta en el largo plazo, durante el panel de minería en la segunda jornada del Chile Day 2024 en Londres.

La real dimensión del déficit en la producción de cobre se entiende mejor cuando se toman en cuenta los tiempos que requiere poner en marcha una mina de cobre. Hidalgo detalló el caso de Los Bronces Integrado, que ha requerido de 15 años desde su estudio hasta su aprobación. “Todavía tenemos que tramitar más de 550 permisos sectoriales antes de empezar la construcción… Estás hablando de 18 a 20 años desde el momento en que se encontró perspectiva (de la mina) hasta la producción”.

El problema no sólo está en Chile. Mayores demandas ambientales y de responsabilidad social han alargado los procesos alrededor del mundo. Sin embargo, hay países que están apostando por recortar los tiempos como parte de los incentivos.

“No se puede tener muy pocas regulaciones, pero no puedes tener demasiadas, y ciertamente no debe haber conflicto. No puedes tener diferentes agendas con diferentes demandas y diferentes plazos. El proceso tampoco puede ser secuencial, esperar la resolución de la Agencia 1, para ir a la dos… “, cuestionó Menno Sanderse, CFO de Cobre de Rio Rinto.

Algo similar debe aplicarse en el litio, donde Sanderse ve buenas perspectivas para la demanda, dado que todavía el metal sigue siendo el material más eficiente para las grandes baterías eléctricas.

Sanderse planteó la creación de un “campeón”, bien puede ser del mundo privado, que se ocupe de alinear eficiencia en las regulaciones, que reduzca los tiempos de aprobación de proyectos a la mitad mientras se atiende las demandas y necesidades de las comunidades. “Eso es lo que tiene que suceder rápidamente. En los próximos dos años, de lo contrario la ventana (para aprovechar) el litio se habrá ido y el cobre se producirá en Argentina y en la República de Congo”, advirtió.

Al final del día, lo que se requiere es una definición como país sobre la actitud hacia la minería, coincidieron los ejecutivos, especialmente ante el conflicto que supone el aumento de la producción minera y la aspiración de reducir emisiones y mejorar el perfil climático del país.

Hidalgo citó como ejemplo de este conflicto y falta de definiciones los planes para aumentar el procesamiento de cobre en el país. Competir con China en la fundición y procesamiento de cobre con un impacto menor en emisiones requeriría de altas inversiones en tecnología.

“Lo que hemos oído decir al Gobierno, en particular a través del Ministerio de Minería, es que está tratando de incentivar lo que denomina "footing", es decir, aumentar la capacidad de fundición y refinado en el país. Aún no hemos visto qué incentivos concretos se ofrecerán, si se centrarán en ampliar las capacidades actuales o en construir nuevas fundiciones con tecnología avanzada”, apuntó Hidalgo, para destacar el rol de la política pública en las definiciones del futuro de la industria.