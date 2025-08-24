Sernageomin aprueba reapertura de Andes Norte y Diamante en mina El Teniente

Codelco informó que la Dirección del Trabajo hasta el momento sólo aprobó el retorno parcial a esas unidades de la mina.

Codelco informó este domingo que el regulador minero Sernageomin aprobó el reinicio de operaciones en las divisiones Andes Norte y Diamante de su mina de cobre El Teniente, luego de un accidente el 31 de julio que obligó a suspender las actividades.

La estatal agregó que la Dirección del Trabajo hasta el momento sólo aprobó el retorno parcial a esas unidades de la mina y que en las secciones Recursos Norte y Andesita continúa la paralización provisional.

