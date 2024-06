Embajador de Sudáfrica: “Estamos muy orgullosos de Gold Fields y Anglo American… no sólo son inversionistas en Chile, sino buenos ciudadanos corporativos”.

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

“Estamos muy orgullosos de Gold Fields y Anglo American… no sólo son inversionistas en Chile, sino que son buenos ciudadanos corporativos”. Así lo señaló el embajador de Sudáfrica en Chile, George Motlatjo Monyemangene, quien en particular sobre la primera de estas mineras, que partió su operación aurífera este año, destacó que “Gold Fields ha sido muy ejemplar al demostrar lo que pueden hacer las empresas sudafricanas”, agregando que “estamos muy contentos de que no sólo sean inversionistas aquí en Chile, sino que también sean buenos ciudadanos corporativos de este país, a través de su contribución en las inversiones que han realizado”, lo que también se aplica a una emblemática compañía sudafricana como es Anglo American, que pese a su nombre se fundó en la nación africana y ahí tiene activos estratégicos como Kumba Iron Ore y Anglo American Platinum.

A su turno, Gold Fields -que ha tenido problemas con las autoridades ambientales chilenas debido a la existencia de colonias de chinchillas, una especie en extinción, en inmediaciones de la faena- es la última gran inversión de la nación africana en Chile, que desembolsó US$ 1.200 millones en Salares Norte en la región de Atacama en Chile.

“Continuaremos aumentando el comercio bidireccional y las inversiones entre nuestros países. Son inversiones muy grandes en minería, pero también cubrimos una gama completa de sectores”.

Según el diplomático, no será la última incursión de empresas sudafricanas en nuestro país. “Absolutamente que nos gusta invertir en Chile”, país con quien “tenemos una muy buena relación bilateral con Chile; también estamos muy contentos porque nuestras relaciones comerciales y de inversión siguen creciendo”.

Agregó que “por lo tanto, continuaremos aumentando el comercio bidireccional y las inversiones en ambos sentidos entre nuestros dos países”.

Con un intercambio comercial que en 2023 llegó a los US$ 185 millones, pero que al inicio de la década llegó a los US$ 300 millones, Sudáfrica, además, invierte mucho más que nuestro país en la nación africana. La última cifra disponible de 2022 indica una llegada de capital durante ese año de US$ 905 millones versus los US$ 47 millones que Chile desembolsó en Sudáfrica en dicho año.

El embajador George Motlatjo Monyemangene hizo ver que tenemos inversiones en casi todos los sectores, aunque por cierto son “muy grandes en minería”, pero también “tenemos grandes inversiones en agricultura, grandes inversiones en productos farmacéuticos… cubrimos una gama completa y sectores completos”.

Motlatjo Monyemangene también resaltó la potente presencia de empresas chilenas en Sudáfrica, partiendo por Arauco, Sigdo Koppers, Enaex, Duratray, “por lo tanto, están bien los flujos de entrada y salida de inversiones entre los dos países van muy bien”.

Una empresa emblema para Sudáfrica es Anglo American. “Estamos muy orgullosos de Anglo American. Tenemos una relación muy buena y estratégica entre la misión y Anglo American. Nos relacionamos regularmente con el Sr. Hidalgo (CEO de Anglo American Chile) y el Sr. Somavia ( Gerente de Asuntos Externos y Relaciones Gubernamentales - Cobre para Anglo American) en términos de compromiso, y ambos, de hecho, tanto Anglo como Gold Fields han estado involucrados en nuestro día nacional y en algunas de las actividades que vamos a tener”.

El diplomático no tiene más que buenas palabras para Anglo, que fue objeto de tres ofertas por parte de BHP, lo que desató la molestia de las autoridades del país africano. Sobre Anglo, Motlatjo Monyemangene dijo que “son fantásticos y lo hacen bien. Estamos muy orgullosos porque ellos también son una empresa importante con sus raíces en Sudáfrica”.