Jorge Quiroz devuelve los dardos a Máximo Pacheco: "Lo que le molesta profundamente es que está siendo sujeto a escrutinio"

“Fue irrespetuoso y se expresó faltando derechamente a la verdad”, reaccionó el economista Jorge Quiroz, director y socio de Quiroz & Asociados, ante las declaraciones del presidente del directorio de Codelco, Máximo Pacheco, quien este jueves criticó el estudio encargado por grupo Errázuriz a la consultora en torno al acuerdo Codelco-SQM.

“Me parece irrespetuoso que alguien trate de ‘estudio de servilleta’ un estudio de 75 páginas y que diga que ‘no tiene sustento’, cuando todo lo que podía usarse como sustento, que se ha informado públicamente, se usó”, contestó Quiroz en T13 Radio, marcando que “se debió haber informado mucho más”.

El economista dijo que “al señor Pacheco lo que le molesta profundamente es que está siendo sujeto a escrutinio” e insistió en el eje central del informe, que apunta a que la mejor alternativa para el Estado en su entrada al negocio del litio en el Salar de Atacama era hacer una licitación y no negociar directamente con SQM.

“A mí me parece que el directorio de Codelco tomó una decisión temeraria por no haber tenido un respaldo técnico independiente de esto”, sostuvo tras asegurar que la cuprera no hizo un estudio externo para tomar la decisión de no licitar. “Aquí parece que se dieron vuelta las cosas, parece que el que está hablando cosas raras soy yo, que dice que hay que licitar. No, no, no, aquí lo raro es no licitar”. En su análisis, la consultora calcula en US$ 5.200 millones el perjuicio para el Estado por negociar directamente con SQM.

Consultado por si debiera caerse el acuerdo, Quiroz indicó que "estamos a tiempo de echar pie atrás en este rumbo que me parece equivocado". Asimismo, indicó que "una cosa es que el negocio sea bueno y otra cosa es que sea el mejor de los negocios. En la evaluación de proyectos uno tiene que comparar con la mejor alternativa y si está debajo, el negocio no es bueno".

De todas formas, cabe recordar que el líder de la estatal aseguró que "no hay ninguna posibilidad" de que el pacto se caiga.

Parte interesada

En sus descargos del jueves, Pacheco acusó que el estudio de la consultora es “absolutamente interesado”, dado que fue encargado por grupo Errázuriz, que ha liderado la ofensiva contra la alianza y tiene pertenencias mineras en el Salar de Atacama y el de Maricunga. Al respecto, el economista defendió que el informe es independiente y que "yo no soy funcionario y no los conozco mayormente, ni siquiera sé qué interés puede tener (grupo Errázuriz). Este negocio le queda grande, en todo caso".

El holding empresarial liderado por Francisco Javier Errázuriz -hijo del exsenador Francisco Javier Errázuriz Talavera- también respondió a las críticas de Pacheco, las tildó de "desafortunadas"y dijo que su "actitud y declaraciones no se condicen con la alta responsabilidad de su cargo".

Consultado por si comparte las palabras del diputado y presidente de la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados, Cristián Tapia, que dijo que la alianza “es un negocio oscuro”, Quiroz respondió: “soy cuidadoso en el uso de los adjetivos, a diferencia de lo que hace el señor Pacheco, y yo creo que el negocio que ha hecho Codelco ha entregado menos información de la que a uno le gustaría que se entregara para hacer un análisis”.