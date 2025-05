Grupo Errázuriz responde a Pacheco: "Actitud y declaraciones no se condicen con la responsabilidad de su cargo"

Como "desafortunadas" calificó Grupo Errázuriz las declaraciones realizadas este jueves en T13 Radio por el presidente del directorio de Codelco, Máximo Pacheco, quien acusó "intereses comerciales" por parte del holding empresarial en su ofensiva contra el acuerdo Codelco-SQM y sostuvo que las cifras del informe realizado por Quiroz & Asociados en torno al perjuicio del pacto para el Estado -encargado por el mismo grupo- son "un cálculo de una servilleta, no tienen ningún sustento".

En una declaración pública, el grupo liderado por Francisco Javier Errázuriz -hijo del exsenador Francisco Javier Errázuriz Talavera- sostuvo: "Lamentamos la actitud y declaraciones del señor Pacheco Matte, que no se condicen con la alta responsabilidad de su cargo y las atribuciones estratégicas que tiene sobre un recurso tan importante como el litio de Chile".

"Con respeto, y basados en estudios técnicos, serios y públicos, seguiremos insistiendo en la necesidad de que el Estado de Chile reconsidere su decisión sobre este acuerdo, realice una licitación abierta y competitiva, y se abra un debate informado -sin estridencias ni caricaturas- que esté a la altura de los enormes desafíos que representa el litio para Chile", agregó el conglomerado.

En su intervención matutina, Pacheco dijo que el estudio encargado a Quiroz & Asociados, que concluye que la mejor vía para el Estado es la de la licitación y no el trato directo con SQM, "está hecho muy a la rápida, pero por sobre todo, es un estudio encargado, absolutamente interesado”. Así, apuntó directamente contra Errázuriz y sostuvo que su interés es que Codelco compre las pertenencias mineras que mantienen en el Salar de Atacama y Maricunga, pero que en la estatal "no las necesitamos".

"Francisco Javier Errázuriz me ha visitado en mi oficina por lo menos cinco veces, me va a ver con su equipo y despliega unos planos del Salar de Atacama, del Salar de Maricunga, me explica dónde él tiene pertenencias y por qué es fundamental que él pueda aportar esas pertenencias para ser socio en esto o venderlas”, reveló el líder de la cuprera.

Asimismo, dijo estar “muy extrañado” con el trabajo de la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados -donde 10 de 11 miembros votaron por recomendar anular el pacto-, dado que “dentro de la gente invitada a dar su testimonio, un número importante son ejecutivos, abogados y ex ejecutivos de Grupo Errázuriz, mientras que SQM, que es la parte que está siendo cuestionada, no fue citada”.

De todas formas, Pacheco marcó que a estas alturas “no hay ninguna posibilidad” de que el acuerdo se caiga.