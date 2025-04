Mineras en alerta ante definición de EEUU sobre el cobre e identifican potenciales impactos de una guerra comercial

Expectación y eventuales daños indirectos son algunos de los análisis que realiza el sector minero, ya que si bien -por ahora- el cobre está excluido de aranceles del 10% impuestos por Estados Unidos, el escenario podría cambiar tras la investigación del Departamento de Comercio de ese país.

El panorama quedó en evidencia este lunes en la primera jornada de la Cesco Week Santiago 2025 donde fue la estadounidense Freeport la que sinceró el sentir de la industria.

Su presidenta y CEO, Kathleen L. Quirk, reconoció su preocupación por los aranceles anunciados porque “podrían tener un impacto y estamos empezando a ver que el mercado está esperando problemas potenciales con el crecimiento y de la demanda”.

“Si bien no somos el objetivo porque le damos a EEUU cobre que necesita, perfectamente podemos ser daño colateral”, dijo Cristián Rodríguez de BCG.

La ejecutiva cree que la demanda del mineral continuará siendo fuerte, debido a los usos actuales y nuevos del cobre, como la electrificación e infraestructura, principalmente.

“Pero no podemos ignorar el hecho de que una guerra comercial podría provocar que la gente no invierta, o no compre, que cambie sus patrones y pueda afectar la demanda. Esperamos que esto se resuelva de una manera que no interrumpa el crecimiento global, que no traiga de vuelta la inflación con la que hemos estado luchando como industria”, lanzó.

La CEO sinceró que no es bueno para la inversión a largo plazo en esta industria la caída del precio observada la semana pasada, pero que espera ver cómo esto se desarrolla. “Trabajaremos juntos y tomaremos los pasos necesarios como industria para mantenernos fuertes”, afirmó.

Efectos indirectos

En la mañana, cuando los mercados volvían a repetir una jornada de nerviosismo, el director ejecutivo de Cesco, Jorge Cantallopts, señaló que aunque el cobre pareciera haber sido excluido de estas medidas, “los efectos indirectos de una política proteccionista podrían alterar las dinámicas del comercio internacional, afectar la inversión y generar inestabilidad en los mercados como ya lo estamos viendo. Esto representa sin duda un punto de inflexión y requiere respuestas coordinadas y estrategias audaces”.

Ahora, y más allá de las incertidumbres de corto y mediano plazo, agregó que “hay certezas sobre el gran futuro que se proyecta para el cobre y otros minerales, pero también hay certeza que ningún país, empresa o proyecto podrá por sí solo cerrar la brecha entre la oferta y la demanda de cobre que se proyecta para las próximas décadas. Por lo tanto, la clave está en la cooperación”.

El partner & director, Trade, Investment & Geopolitics de BCG, Cristián Rodríguez, indicó que “es cierto que sentimos que el cobre ha sido liberado por ahora, pero esta decisión sobre la orden ejecutiva viene en las próximas semanas o meses”.

Y posicionó al gigante asiático en este escenario, principal destino del cobre chileno: “China tiene un momento complicado enfrentando las tarifas, pero no nos perdamos. China obviamente es el jugador comercial fundamental para nuestro país”.

Y advirtió que, en caso de materializarse tarifas al cobre por parte de EEUU, “si bien no somos el objetivo obviamente, porque le damos a EEUU cobre que necesita, perfectamente podemos ser daño colateral. Perfectamente”.

Asimismo, comentó que la nueva orden ejecutiva de EEUU crea obstáculos estratégicos para Chile al impulsar los incentivos a la producción nacional estadounidense de minerales críticos.

Industria resiliente

El presidente ejecutivo de Anglo American en Chile, Patricio Hidalgo, también se refirió al tema. “Cantallops nos invitaba a mirar la bolsa, los índices en la mañana, se me ocurrió mirarlo un minuto antes de subirme acá y la verdad es que está todo en rojo, está complejo, sin duda el contexto geopolítico está cada vez más desafiante”.

Sin embargo, dijo, “tiendo a ser más optimista (...) Somos un país resiliente, es una industria sumamente resiliente y creo que esto efectivamente nos llama a ser aún más resilientes en tiempos complejos”.

Mientras, la ministra de Minería, Aurora Williams, puso paños fríos, aunque reconoció expectación: “En este momento lo que están haciendo las mineras, lo que estamos haciendo en particular las instituciones del Estado de Chile, es ver cómo se van decantando los acontecimientos”.

Williams recalcó que “estamos confiados de que EEUU va a mirar la producción de cobre chileno, reconociendo el mercado transparente en donde transamos”. Y adelantó que han conformado un comité para que desarrolle la estrategia de minerales críticos.