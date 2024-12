Ministra de Medio Ambiente defiende su rol en el Comité de Ministros por Dominga: "Siempre hemos estado tomando decisiones técnicas"

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Aunque en la mañana de este martes gran parte del gobierno se ciñó al "guion" oficial respecto de Dominga -señalando que el fallo del Tribunal Ambiental de Antofagasta está en análisis- durante la tarde la ministra de Medio Ambiente, Maisa Rojas, se salió del libreto y defendió su rol en el Comité de Ministros, que rechazó el polémico proyecto minero-portuario por US$ 2.500 millones.

"Nosotros en el Comité de Ministros, y esto no solamente en ese caso, sino con todos los casos, siempre hemos estado tomando decisiones técnicas conforme a lo que nos indica, nos recomienda el Servicio de Evaluación Ambiental, que hace el análisis técnico. Y, recordemos, esto fue una decisión unánime de los seis ministros que tomamos una decisión técnica a ese respecto", enfatizó la titular de Medio Ambiente, quien agregó que "todavía existe la opción que se pronuncie la Corte Suprema" al respecto.

Rojas -que en 2021, cuando aún no era autoridad, emitió críticas al proyecto por su impacto en la biodiversidad marina de la zona- entró al tema de fondo en Dominga. "Quisiera decir algo que es muy relevante: yo soy la ministra de Medio Ambiente. ¿Cuál es mi rol? ¿Cuál es mi misión?: Resguardar el medio ambiente, resguardar la rica biodiversidad, nuestro patrimonio natural... el archipiélago de Humboldt, en particular, es una zona de un altísimo valor medioambiental, no solamente para Chile, sino que en el mundo".

Servicio de Biodiversidad

La ministra agregó que "ese resguardo que me corresponde a mí como ministra de Medio Ambiente se manifiesta, se materializa en que aprobamos después de 13 años el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, somos el gobierno que más áreas protegidas ha declarado. Entre ellas el archipiélago de Humboldt. Y esa, esa es la misión fundamental, principal y a la cual estoy abocada como Ministro de Medio Ambiente", concluyó.