Presidente de Sonami: "esta huelga no sólo es un test para Ventanas, sino que para la fortaleza de los trabajadores"

"La Federación de Trabajadores del Cobre ha estado los últimos años bastante dividida. Esta huelga no sólo es un test para Ventanas, sino que para la fortaleza de los trabajadores de hacer el paro". Estas fueron las primeras reacciones del presidente de Sociedad Nacional de Minería (Sonami), Diego Hernández, quien analizó el escenario tras el inicio de la huelga de trabajadores de Codelco por el cierre de Ventanas en una entrevista en T13Radio y explicó que tras la salida de Raimundo Espinoza las divisiones de la minera estatal han estado mucho mas desunidos.

El dirigente gremial comentó que el cierre de la planta en la V Region implicaría que se fundan 460 mil toneladas menos de cobre, una medida que va en contra de lo establecido en el mismo programa del presidente Gabriel Boric que tenía en mente subir los niveles de fundición en el país. En su experiencia, poner en marcha una nueva fundidora del tamaño de Ventanas se demoraría mínimo cinco años de tramitación y "hoy Ventanas cumple con la normativa, el problema es que está en una zona saturada", agregó.

A su juicio, la producción de Ventanas no se puede mover a otra fábrica en funcionamiento de Coldelco porque en Chile "no hay capacidad ociosa". "A nivel país logícamente no es efectivo este argumento", agregó. La mayor parte de la fundición de los concentrados de cobre de la planta está enfocado en empresas mineras chicas y medianas.

Respecto a la modernización de Ventanas, Diego Hernández sostuvo que el nivel de inversión dependerá del enfoque de los proyectos y la experiencia de quienes ejecuten los arreglos de la fundición. "La industria minera hace las cosas para el largo plazo, por eso el costo está relacionado con esto", apuntó el dirigente gremial.

Problemas legales

Diego Hernádez sostuvo durante la entrevista que el cierre de Ventanas no es tan fácil como se anunció. "Es una decisión apresurada porque la planta cumple con la normativa. De hecho, es la que tiene mejores emisiones en Codelco", explicó.

De acuerdo al dirigente gremial para cerrar la planta el gobierno deberá impulsar un cambio de ley. ¿El problema? por normativa los concentrados de cobre de esa zona deben ser procesados en Ventanas, entonces al paralizar la fundición "está cometiendo un acto ilegal, tendrán que poner estándares medioambientales superiores. No tiene sentido que el directorio de Coldeco tomó la decisión", apuntó Hernández.

El presidente de Sonami consideró importante "estratégicamente" que Chile cuente con una planta de fundición porque China tiene el 50% de producción mundial. Además, nuestro país tiene tarifas bajas de funcionamiento y con el alza de los fletes marítimos es atractivo mantener Ventanas.

Otro riesgo por considerar, agregó Diego Hernández, es que el cierre de la planta implicaría un alza en el ácido sulfúrico, uno de sus subproductos de Ventanas. El dirigente explicó que "el precio de este mercado en Chile está muy apretado" y sacar la producción de este elemento provocará que otros eleven sus tarifas de comercialización.