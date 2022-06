Codelco y Hacienda descartan efecto en producción de paro de trabajadores de la estatal por Ventanas

El ministro de Hacienda, Mario Marcel, y el presidente ejecutivo (s) de Codelco, André Sougarret, descartaron perjuicios severos en la producción debido al paro nacional de trabajadores de la minera estatal a raíz del cierre de la Fundición Ventanas, que comenzó este miércoles.

En una actividad para firmar el decreto por el cual se reinvierten 30% de las utilidades de Codelco de 2021 para el año en curso, las autoridades se refirieron a las consecuencias de la movilización.

Sougarret señaló que "tenemos una movilización que desde el punto de vista de los dirigentes es correcta" y que por ello adoptaron las debidas precauciones, como resguardos en los cambios de turno. En cuanto a la producción, señaló que "tomamos las consideraciones necesarias para garantizar la continuidad operacional".

El ministro de Hacienda, Mario Marcel, agregó que, según entiende, "no hay paralización de faenas" y "el efecto es relativamente menor". Respecto de los cálculos que han aparecido de distintos expertos, detalló que se basan en prorratear la producción anual y dividirla según el período con paralizaciones. Para que estos cálculo se hagan realidad, "se tendrían que paralizar abruptamente todas las operaciones de Codelco y no recuperar la producción en el futuro", cuestión que no se ve posible.

"Como ha señalado el presidente ejecutivo (de Codelco), no hay paralización de faenas, aunque sí alteración en el acceso de grupos de trabajadores a partir de la movilización de los dirigentes. Por lo tanto, el efecto que eso puede tener sobre los ingresos fiscales es relativamente neutro", señaló el ministro de Hacienda.

En tanto, el presidente del directorio de Codelco, Máximo Pacheco Matte, respondió a las críticas de los gremios privados Sonami y CPC en orden a que el cierre de la fundición de Ventanas es "apresurada" y señaló que "¿alguien cree que después de 30 años (de discusión), esta fue una decisión apresurada? "Resolvimos una situación que el país nos estaba exigiendo". Respecto de un eventual pie atrás en la determinación en consideración al paro nacional de los trabajadores de la cuprera, el ejecutivo hizo ver que la ley de 2010 de gobierno corporativo delegó en el directorio de Codelco la autoridad y que fue éste órgano el que tomó la decisión del cierre.

Cambios legislativos

Respecto de qué instancias de diálogo hay con los trabajadores, Sougarret explicó que con ellos "tendremos mesas de discusión de cómo resolver este tema; la decisión ya está dada por el directorio, como bien lo señaló el presidente". El ejecutivo agregó que "lo que tenemos que hacer es resolver los problemas que conllevan el inicio del cierre de Fundición de Ventanas. Vamos a mantener la refinería, vamos a seguir invirtiendo en ese proceso y el cierre (de la Fundición) hay que iniciarlo. Eso requiere cambiar una ley, la 19.993, y posteriormente iniciar el cierre temporal de esta repartición".

Añadió que si bien la refinería de Ventanas ha tenido algunas dificultades operativas debido a las movilizaciones, está funcionando. Aclaró que, contrario a lo que sostienen los trabajadores, una vez cerrada la fundición, este hecho no tendrá mayores consecuencias debido a que refina principalmente material de El Teniente, Paipote y sólo el 17% proviene de Ventanas.