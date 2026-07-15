Producción de BHP roza los dos millones de toneladas de cobre por segundo año consecutivo, pero anticipa una caída para 2027

La minera reportó 1,95 millones de toneladas del metal rojo en su ejercicio fiscal 2026, un 3% menos que el año anterior, y proyecta entre 1,65 y 1,8 millones de toneladas para el próximo período por la menor ley de mineral en Escondida. En paralelo, avanzó en el plan para reactivar Cerro Colorado y aprobó dos proyectos en Spence.

BHP cerró su año fiscal 2026 -terminado el 30 de junio- con una producción de cobre de 1,95 millones de toneladas, un descenso de 3% respecto del ejercicio anterior, con lo que la compañía anotó por segundo año consecutivo una producción cercana a las dos millones de toneladas. La minera angloaustraliana informó además una producción récord de mineral de hierro, de 265 millones de toneladas.

El resultado estuvo acompañado de un escenario de precios favorable: la cotización promedio del metal rojo alcanzó US$ 5,74 la libra en el período, un alza de 35% frente a los US$ 4,25 del año fiscal 2025.

"Por segundo año consecutivo produjimos alrededor de dos millones de toneladas de cobre y logramos una producción récord de mineral de hierro", destacó el nuevo CEO de BHP, Brandon Craig, quien subrayó que todos los activos cerrarían el ejercicio dentro de sus rangos de guía de costos unitarios pese a las presiones inflacionarias, el mayor precio del diésel y las disrupciones en las cadenas de suministro globales.

Hacia adelante, sin embargo, la compañía anticipa un retroceso: la guía de producción de cobre para el año fiscal 2027 se ubica entre 1,65 y 1,8 millones de toneladas, principalmente por la caída proyectada de la ley de mineral en Escondida.

Escondida: récords operacionales pese a la menor ley

Escondida -el mayor yacimiento de cobre del mundo, controlado en 57,5% por BHP- produjo 1,26 millones de toneladas, un 3% menos que el ejercicio anterior. El descenso respondió a la menor ley de alimentación de la concentradora, que promedió 0,90% frente al 1,02% del año previo, efecto parcialmente compensado por récords de material minado y de procesamiento en la concentradora, además de mejoras en las recuperaciones.

Para el año fiscal 2027, la faena mantiene una guía de entre 1 millón y 1,1 millones de toneladas, con una ley esperada en torno a 0,70%.

La reactivación de Cerro Colorado

En Pampa Norte, la producción de Spence cayó 21%, hasta 213 mil toneladas, por las dificultades para procesar mineral de mayor complejidad en la concentradora y el descenso planificado de la ley en la planta de cátodos, a medida que la operación avanza hacia la mineralización hipógena del yacimiento.

Como respuesta, BHP aprobó en junio dos proyectos para la faena: una mejora del circuito de flotación de la concentradora -con primera producción prevista para el año fiscal 2028- y una iniciativa de lixiviación de calcopirita que aplicará tecnología propia de la compañía para procesar minerales hipógenos, cuya primera producción se espera durante el año calendario 2028.

Spence también firmó un memorándum de entendimiento con Sierra Gorda SCM para explorar colaboraciones comerciales entre ambas operaciones vecinas.

En paralelo, la compañía presentó en junio el Estudio de Impacto Ambiental para reactivar Cerro Colorado -en mantención temporal desde diciembre de 2023-, con un plan que contempla extender la vida útil de la mina por 20 años adicionales, mediante la mejora de la infraestructura existente y el desarrollo de una solución hídrica sustentable.

Crecimiento regional y resultados a la vista

Fuera de Chile, Antamina -en Perú- alcanzó un récord de 152 mil toneladas de cobre, un alza de 27%, mientras que Copper South Australia creció 2%, hasta 321 mil toneladas, aunque una falla en una correa transportadora en Carrapateena -ocurrida en julio- impactará hasta ocho semanas de producción del próximo ejercicio, dijo la compañía.

En Argentina, el proyecto Vicuña obtuvo la aprobación para incorporarse al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), que asegura la estabilidad de su marco fiscal por 40 años, y mantiene su calendario para una decisión final de inversión de la Etapa 1 durante 2026.

En Canadá, en tanto, el proyecto de potasio Jansen prevé iniciar producción a mediados de 2027, aunque la compañía reconocerá un deterioro contable de unos US$ 2.300 millones asociado a la iniciativa.

BHP estimó su deuda neta al cierre del ejercicio en torno a US$ 9.000 millones y publicará sus resultados financieros el 18 de agosto.