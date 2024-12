Proyectos nuevos y de reposición: mediana minería ve inversiones por casi US$ 3.200 millones a 2033

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

La mediana minería del país, sector integrado por una veintena de empresas que producen menos de 50.000 toneladas de cobre fino por año, contempla una cartera de proyectos para la próxima década de US$ 3.179 millones de inversión, un 16,6% más que lo pronosticado el año anterior.

La cifra representa un 3,8% del total del portafolio de proyectos mineros para el periodo 2024-2033, que alcanza los US$ 83.181 millones de acuerdo al último catastro de Cochilco (sin considerar el anuncio por US$ 13.700 millones de BHP).

Así, en línea con el panorama general del sector, la mediana minería totaliza para los próximos 10 años su mayor cartera desde el súper ciclo del cobre, específicamente desde el periodo 2013-2022, cuando la cartera alcanzó US$ 3.273 millones.

Según el informe “Monitoreo de variables e indicadores relevantes de la mediana y pequeña minería chilena” de la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco), al que tuvo acceso Diario Financiero, el portafolio actualizado para el sector mediano al 2033 contempla nueve iniciativas clave (ver tabla).

Se trata de los proyectos: Plan de Desarrollo Michilla (US$ 235 millones), que dará continuidad a la operación actual de la faena por 21 años; Sierra Norte (ExDiego de Almagro) por US$ 597 millones y cuyo objetivo es la producción de cátodos y concentrado de cobre; Ciclón Exploradora (US$ 125 millones), que considera la explotación de dos minas subterráneas para extraer cobre, zinc, plata, plomo y oro; y Arqueros Cobre (US$ 200 millones), cuya puesta en marcha se proyecta para 2026.

Además, Proyecto de Explotación y Procesamiento de Minerales La Farola (US$ 260 millones), que contempla la explotación de minerales a rajo abierto, una planta de procesamiento y un depósito de relaves filtrados; Costa Fuego (exProductora), que implica una inversión de US$ 1.100 millones; El Espino (US$ 624 millones), proyecto de cobre y oro; Continuidad Operacional Mina Barreal Seco (US$ 73 millones); y Continuidad Operacional Minera Tres Valles (US$ 30 millones).

En total, suman cuatro iniciativas de reposición y cinco nuevas.

En cuanto a la producción de la mediana minería, el documento da cuenta de que al cierre de 2023 totalizó una producción de 226.151 toneladas de cobre fino, su mejor desempeño al menos desde 2019 y que representa un 4,2% del total de la producción nacional (5,3 millones de toneladas en 2023).

Por otro lado, la producción de oro alcanzó 4.906 kg, un 13% menos que en 2022; la producción de plata anotó un un retroceso de 26,4%, hasta los 59.195 kg.

Y aunque para el sector son compañías “medianas”, si se las compara con el resto de las firmas son empresas grandes. Tanto es así que las exportaciones del segmento alcanzaron los US$ 2.268 millones, nivel que el informe compara con las cifras de exportación del sector vitivinícola o las de celulosa.

En el ámbito laboral -y tomando en cuenta empresas entre 50 y 199 trabajadores- se registraron 51.565 trabajadores en el sector en 2023, equivalentes al 19% del total minero.

Pequeña minería

El sector de la pequeña minería produjo 50.246 toneladas de cobre fino en 2023, un alza de 3% respecto a 2022 y equivalente al 0,9% del total del país. Los envíos al exterior, tomando en cuenta el cobre, oro y plata, alcanzaron los US$ 569,5 millones.

La producción de oro en 2023 llegó a 1.989 kilogramos, superando en 42,7% lo registrado durante 2022. Las regiones con mayor contribución fueron Atacama y Valparaíso con 1.044 y 370 kilogramos, equivalente al 40,5% y 19,6% del total, respectivamente.

Por su parte, la producción de plata, en los últimos 3 años ha fluctuado entre 9.123 y 25.728 kilogramos, concentrándose en las regiones de Atacama, Coquimbo y Valparaíso. Las compañías del segmento, entre 1 y 49 trabajadores, totalizaron 21.467 trabajadores en 2023, un 8% del total del sector.

“La pequeña minería se enfrenta a un escenario de importantes desafíos: bajas en las leyes de los minerales, yacimientos más profundos, formación y capacitación de capital humano, incremento de la seguridad de las faenas y avance hacia una minería verde”, indicó Cochilco y apunta que el traspaso de tecnologías desde los segmentos más grandes al más pequeño es clave.

El informe destacó que las políticas de fomento y apoyo financiero de Enami han sido fundamentales para impulsar tanto al sector pequeño como el mediano. En todo 2023, la entidad invirtió US$ 9,4 millones en instrumentos de fomento, donde más de la mitad se desembolsaron en asesorías técnicas y consultoría especializada vinculada a proyectos mineros, con el fin de facilitar y mejorar su ejecución.