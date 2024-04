SQM invertirá US$ 2.440 millones en 2024: el 73% irá a ampliar producción de litio en Chile y Australia

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

SQM invertirá US$ 2.440 millones en 2024, de los cuales US$ 1.440 millones irán a ampliar la capacidad de producción de litio en Chile, al tiempo que destinará US$ 340 millones en la planta del mismo mineral en Mount Holland en Australia y a exploraciones en el país oceánico, así como US$ 700 millones se destinará a yodo y nitratos en Chile, explicó el presidente de la sociedad, Gonzalo Guerrero Yamamoto.

Eso implica que la compañía destinará el 73% de su gasto de capital (Capex) en litio, estratégico material para la electromovilidad y la transición energética. El litio, comentó el timonel de la mesa directiva, representó el 70% de los ingresos de la empresa en 2023.

Respecto al acuerdo con Codelco, Guerrero reseñó en la junta de accionistas las negociaciones que se llevaron a cabo durante 2023 con Codelco en el marco de la Estrategia Nacional del Litio definida por el Gobierno, "que buscaban que Chile siga siendo un actor relevante en la oferta mundial de litio extendiendo nuestra operación más allá de la fecha de expiración del contrato de arrendamiento actual con Corfo del Salar de Atacama."

Así, detalló que a fines del año pasado suscribieron un Memorando de Entendimiento (MoU) no vinculante con Codelco para la operación y desarrollo conjunto del Salar de Atacama durante el período 2025 a 2060. "Aún esta en proceso la materialización en los contratos definitivos de los referidos acuerdos, lo que esperamos lograr durante este año", djo el presidente del directorio.

Director nuevo

Por otro lado, en el directorio entró Georges de Bourguignon nominado por Tianqi y salió Antonio Schneider Chaigneau, quien fuera también postulado por dicha firma asiática. Además, la empresa china mantuvo la postulación de Ashley Luke Ozols y Xu Tieying, quienes salieron elegidos.

Asimismo, se mantuvieron en la mesa, Gonzalo Guerrero Yamamoto, Gina Ocqueteau, Patricio Contesse Fica, Hernán Büchi Buc y con votos de las AFP, siguió Antonio Gil Nievas.