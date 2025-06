“Un nuevo sueldo para Chile”: expertos proyectan ingresos por litio y matizan entusiasmo de Boric

“Estamos construyendo un nuevo sueldo para Chile”, dijo el Presidente Gabriel Boric al defender la Estrategia Nacional del Litio en su cuarta y última Cuenta Pública.

El concepto, acuñado por primera vez por el expresidente Salvador Allende, históricamente ha sido utilizado para retratar la magnitud y retribución de la industria del cobre en el país, principal productor del metal en el mundo.

Sin embargo, pese a contar con las mejores salmueras del globo, el mundo del litio gira en otra órbita.

US$ 9.020 promedia el precio de la tonelada de litio en lo que va de 2025

Así lo indican distintos expertos en la materia consultados por DF, que pusieron paños fríos respecto al “sueldo” del sector litífero en el corto y mediano plazo. Todo sujeto al ajuste del precio, que ha caído más de un 80% desde su peak en 2022, y a la materialización de proyectos en el norte de Chile.

“En ningún caso sería responsable hablar de ‘un nuevo sueldo para Chile’, porque el delta de los beneficios es relativamente pequeño en comparación con la riqueza que genera el país”, comenta Juan Ignacio Guzmán, CEO de GEM Consulting, respecto al impacto del acuerdo Codelco-SQM para las arcas fiscales.

Andrés González, encargado del área Minera de Plusmining, enfatiza que “es prudente hacer un contraste con el cobre, el cual exportamos más de 20 veces más que el litio y seguirá siendo varias órdenes de magnitud más relevante”.

Para dimensionar, Álvaro Merino, director ejecutivo de Núcleo Minero, compara que el valor del mercado del cobre alcanzó los US$ 238.000 millones en 2024, con un precio de US$ 4,15 la libra, mientras que el del carbonato de litio equivalente (LCE), llegó a los US$ 12.000 millones, con un precio promedio de US$ 10.000 la tonelada.

Hacia 2030, proyecta el valor de mercado del metal rojo en unos US$ 317.000 millones y el del litio en US$ 60.000.

Proyección de ingresos

Los ingresos fiscales por litio en Chile provienen de dos vías: el arriendo de las pertenencias mineras a Corfo -que pagan SQM y Albemarle según una tasa progresiva y variable entre un 6,8% y un 40% sobre el precio de venta del litio- y los ingresos tributarios, que llegan por impuesto a la renta y por el royalty minero.

En pleno boom del precio, cuando superó incluso los US$ 70 mil la tonelada en 2022, SQM reportó históricos resultados, que la llevaron a aportar US$ 5.063 millones al Estado. Solo a la Corfo entregó US$ 3.272 millones de ese total, pero con la baja del precio, el aporte cayó a US$ 1.907 millones en 2023 y a solo US$ 432 millones en 2024. Una corrección del 86% en dos años.

“Si bien proyecciones sitúan al precio en torno a los US$ 12.000 la tonelada hacia 2027, no se estima una recuperación estructural de su valor en el corto plazo, lo cual limita un impacto fiscal significativo para las arcas del Tesoro”, comenta Juan Ortiz, economista senior del Observatorio del Contexto Económico (OCEC) de la UDP.

González de Plusmining indica que, a partir de 2031, cuando entre en vigor la segunda fase del pacto Codelco-SQM, el Estado recibirá cerca del 80% del margen operacional del proyecto. “Suponiendo precios de largo plazo en torno a US$ 15.000 la tonelada, costos operacionales que podrían llegar a US$ 6.000 la tonelada y una producción anual de 260 mil toneladas (la meta es llegar a 300 mil), estamos hablando de US$ 1.872 millones para el Estado en su conjunto”, estima (ver tabla).

Con los mismos supuestos, cifra en US$ 360 millones el aporte de Albemarle, que produce menos de un tercio que su competidora.

Respecto a los proyectos de Codelco y la Enami, junto a Rio Tinto, en el Salar de Maricunga y Salares Altoandinos, respectivamente, dice que “aún si llegasen a capacidad máxima no llegarían a la mitad de Codelco-SQM. Además, sus costos serían mayores y los pagos de sus CEOL no serían tan gravosos como los cobros de Corfo, lo que reduciría su contribución total agregada”.

En suma, y sin considerar eventuales proyectos privados, González estima en US$ 2.772 millones los aportes de las faenas mencionadas.

Ortiz recuerda que en el Informe de Finanzas Públicas (IFP) del tercer trimestre de 2024, los ingresos por litio de Corfo se estimaron en 0,3% del PIB en promedio para 2025-2029. También se calculó que los ingresos por litio de Codelco en el mismo período ascenderían a 0,03% del PIB. “Es evidente que a corto plazo no existe un shock fiscal significativo de los ingresos fiscales proveniente del litio”, acotó.