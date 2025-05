Codelco elige a gigante Rio Tinto como socio en Maricunga: minera invertirá hasta US$ 900 millones en proyecto de litio

Se acabó el suspenso. El directorio de Codelco aprobó por unanimidad seleccionar a la gigante minera Rio Tinto para desarrollar su proyecto de litio en el Salar de Maricunga, donde la firma anglo-australiana contribuirá con hasta US$ 900 millones para el desarrollo de la iniciativa.

El Acuerdo de Asociación suscrito establece los términos y condiciones para la creación de una sociedad conjunta, donde Rio adquirirá una participación de 49,99% en Salar de Maricunga SpA y Codelco será el controlador con el 50,01%, en cumplimiento con la Estrategia Nacional de Litio y las condiciones establecidas en el CEOL (Contrato Especial de Operación de Litio) entregado por el Ministerio de Minería.

Según detalló la estatal en un comunicado, la asociación con el segundo conglomerado minero más grande del mundo se hará hará efectiva una vez que se cumplan todas las exigencias legales necesarias, incluidas consultas a organismos regulatorios en Chile y en el extranjero, aún por definir, y se proceda a la suscripción del pacto de accionistas y la formación de la sociedad conjunta, por lo que el cierre de la operación se espera para el primer trimestre de 2026.

“Este proceso, que ha sido extraordinariamente competitivo, prueba el valor estratégico del litio como mineral crítico, el prestigio de Codelco como socio y lo atractivo de nuestro país como lugar de inversión. Se ha realizado un gran trabajo del equipo de Codelco, involucrando diversas actividades, como visitas al Salar de Maricunga, presentaciones a los interesados y la respuesta constante a requerimientos de información y preguntas”, destacó Máximo Pacheco, presidente del directorio de la chilena.

La definición del socio estratégico, que se extendió desde 2024, se realizó con la asesoría del banco de inversiones Rothschild & Co. En materia legal, el equipo liderado por la vicepresidenta Macarena Vargas, fue asesorado por las firmas Carey y Cía. (Chile) y Sullivan & Cromwell LLP (USA). En el caso de Rio, la minera fue asesorada por los abogados de Cariola Díez Perez-Cotapos y la firma australiana Ashturs.

Por su parte, Jakob Stausholm, Chief Executive de Rio Tinto, sostuvo que “nos sentimos honrados de ser elegidos socios de Codelco para desarrollar un proyecto de clase mundial utilizando tecnología de Extracción Directa de Litio (DLE) en el Salar de Maricunga, aprovechando nuestra experiencia como productor líder de litio para el mercado global. El desarrollo de este importante recurso de litio generará un mayor crecimiento y valor agregado en nuestra cartera de minerales críticos, esenciales para la transición energética”.

Hasta US$ 900 millones de inversión

En términos económicos, el acuerdo establece que Rio Tinto contribuirá al proyecto un monto de hasta US$ 900 millones, que se compone de US$ 350 millones al cierre de la transacción; US$ 500 millones cuando se tome la decisión final de inversión del proyecto (Final Investment Decision) y US$ 50 millones si el proyecto genera la primera producción de carbonato de litio equivalente comercializable antes del 31 de diciembre de 2030.

Respecto de la nueva sociedad, las partes acordaron, entre otras materias, el contenido del pacto de accionistas que guiará las relaciones entre accionistas, con un directorio compuesto por cinco miembros, tres de los cuales serán designados por Codelco, incluyendo al presidente, y dos por Rio Tinto.

El Salar de Maricunga es el segundo con la mayor concentración de litio en salares del mundo después del Salar de Atacama, y la sociedad conjunta capitalizará los avances realizados en las exploraciones previas, junto con las ingenierías y los permisos ambientales que ya se tienen en el salar.

Codelco realizó entre 2022 y 2023 una primera campaña de exploración en la zona, con el objetivo de construir el modelamiento hidrogeológico y estimar los recursos minerales. En paralelo, y con el objetivo de consolidar su posición en el salar, en 2024 adquirió la compañía Lithium Power International (LPI) dueña de Minera Salar Blanco S.A.