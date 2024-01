3M se hunde en bolsa después de que su pronóstico para 2024 no cumpliera con las estimaciones

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Por favor, para ver correctamente este sitio,

habilite javascript.



Para ver las instrucciones para habilitar javascript

en su navegador, haga click Javascript está deshabilitado en su navegador web.Por favor, para ver correctamente este sitio,Para ver las instrucciones para habilitar javascripten su navegador, haga click aquí

Las acciones de 3M se hundieron después de que pronosticó un crecimiento de ganancias y ventas para 2024 que no cumpliera con las estimaciones, decepcionando a Wall Street después de que un importante impulso de reestructuración mejorara los resultados el año pasado.

Las ganancias ajustadas no superarán los US$ 9,75 por acción este año, en comparación con el promedio de US$ 9,81 de las estimaciones de los analistas compiladas por Bloomberg. Se espera que las ventas orgánicas se mantengan estables y aumenten 2%; Los analistas esperaban que la cifra creciera 2,7%.

La acción de 3M cayó 10% a US$ 97,18 a las 10:07 AM, hora de Nueva York, la mayor caída intradiaria desde marzo de 2020.

3M comenzó a recortar miles de puestos de trabajo como parte de la mayor reestructuración de su historia, que ayudó a aumentar los márgenes de beneficio y la generación de efectivo en la segunda mitad de 2023. Sin embargo, el entorno económico en general sigue siendo débil para el fabricante de notas Post-it, materiales para pantallas táctiles y productos para el cuidado de la salud, dijo el director ejecutivo Mike Roman.

"Si bien tenemos más trabajo por hacer, nuestras acciones nos están ayudando a mejorar nuestro desempeño operativo y crear un 3M más competitivo", dijo Roman durante una conferencia telefónica con analistas.

Resultados cuarto trimestre

La cautelosa perspectiva se anunció cuando 3M informó ganancias trimestrales ajustadas del cuarto trimestre que estuvieron muy por encima de las estimaciones de Wall Street, ayudadas por el impulso de reestructuración.

Las ganancias ajustadas fueron de US$ 2,42 por acción en el cuarto trimestre, mejores que los US$ 2,31 que predijeron los analistas. El margen operativo ajustado de la compañía del 20,9% estuvo apenas por debajo de las expectativas de Wall Street del 21,2%.

La compañía dijo que la escisión de su unidad de atención médica todavía está en camino de completarse en el primer semestre de este año.

Aunque los mercados de productos electrónicos en caída se están estabilizando, la demanda industrial es mixta, el gasto minorista sigue siendo lento y China continúa débil, dijo Roman.