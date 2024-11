Apple supera las estimaciones de Wall Street gracias a las ventas del iPhone

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Por favor, para ver correctamente este sitio,

habilite javascript.



Para ver las instrucciones para habilitar javascript

en su navegador, haga click Javascript está deshabilitado en su navegador web.Por favor, para ver correctamente este sitio,Para ver las instrucciones para habilitar javascripten su navegador, haga click aquí

Apple superó el jueves las expectativas de ventas y ganancias de Wall Street en su cuarto trimestre fiscal, gracias a las ventas tempranas del iPhone 16, un conjunto de teléfonos diseñados para nuevas funciones de IA que salió a la venta casi al final del trimestre.

Apple dijo que las ventas fueron de US$ 94.930 millones, lo que se ubicó por encima de la previsión de US$ 94.580 millones, según LSEG.

La ganancia de US$ 1,64 por acción, excluyendo un enorme cargo fiscal único en la Unión Europea, fue mejor que lo esperado por los analistas de US$ 1,60 por acción.

Las ventas del iPhone, el principal producto de la empresa, aumentaron 5,5%, a US$ 46.220 millones, frente a los US$ 45.470 millones previstos por los analistas. Otras líneas de productos no cumplieron las expectativas.

El cuarto trimestre de Apple terminó el 28 de septiembre, lo que significa que refleja solo unos pocos días de ventas de su serie iPhone 16 que salió a la venta el 20 de septiembre.

Las acciones de la empresa bajaban un 2%, a 221,3 dólares, en las operaciones tras el cierre del mercado y una vez conocidos los resultados.

El presidente ejecutivo de Apple, Tim Cook, dijo a Reuters que las ventas del iPhone 16 crecieron más rápido que las del iPhone 15 un año antes, con ambos teléfonos a la venta durante el mismo número de días en el cuarto trimestre.

También sostuvo que los clientes de Apple están descargando una nueva versión de su sistema operativo para el iPhone, con lo que llama características de Inteligencia de Apple, al doble de la tasa que el año anterior.

"Ya hemos recibido excelentes comentarios de clientes y desarrolladores", afirmó Cook. "Hemos empezado con buen pie".

El factor IA

El despliegue de la estrategia de inteligencia artificial de Apple, que reveló este año, depende de lo bien que se vendan sus nuevos teléfonos.

En lugar de introducir la IA en una aplicación o servicio independiente, Apple ha distribuido la Inteligencia Artificial en sus sistemas operativos más recientes en forma de nuevas funciones, como la capacidad de ayudar a reescribir un correo electrónico en un tono más profesional.

Las funciones estarán disponibles sobre todo en los modelos del iPhone 16, que cuentan con chips informáticos más potentes, aunque las versiones profesionales del iPhone 15 funcionan con Apple Intelligence.

Los rivales de Apple, Microsoft y Meta dijeron esta semana que esperan seguir aumentando el gasto para apoyar sus estrategias de inteligencia artificial. Apple expuso que los pagos por propiedades y equipos -una medida de sus gastos de capital- subieron US$ 2.910 millones respecto al trimestre anterior, a US$ 9.450 millones.

El menor gasto de Apple se debe en parte a que utiliza centros de datos de terceros para algunos trabajos de IA. Algunos aspectos de la Inteligencia de Apple se basan en los propios centros de datos de Apple, pero la compañía está utilizando sus propios chips internos para impulsar esas características.

"Habría algún beneficio (financiero) para nosotros utilizando nuestro propio silicio, obviamente, pero esa no es la razón por la que lo estamos haciendo. Lo hacemos porque podemos ofrecer el mismo nivel de privacidad y seguridad que en los dispositivos", dijo Cook.

Las ventas en el negocio de servicios de Apple, que incluye el almacenamiento iCloud y Apple Music, fueron de US$ 24.970 millones, frente a las expectativas de los analistas de US$ 25.280 millones, según LSEG.

Las ventas de Mac e iPad fueron de US$ 7.740 millones y US$ 6.950 millones, respectivamente, frente a las estimaciones de US$ 7.820 millones y US$ 7.090 millones, indicaron los datos de LSEG.

Las ventas en el negocio doméstico y de wearables de Apple, que incluye sus dispositivos Apple Watch y AirPod, fueron de US$ 9.040 millones, frente a las estimaciones de US$ 9.200 millones.