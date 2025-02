CEO de OpenAI rechaza oferta de compra por US$ 97.400 millones de grupo de inversionistas liderado por Elon Musk

La oferta no solicitada fue presentada este lunes al directorio de OpenAI. En respuesta, el director ejecutivo de la firma de Inteligencia Artificial, Sam Altman, publicó en la plataforma X´: “No, gracias, pero compraremos Twitter por US$ 9.740 millones si lo deseas”.

El director ejecutivo de OpenAI, Sam Altman, rechazó una oferta presentada por un grupo de inversores liderado por Elon Musk para comprar la organización sin fines de lucro que controla al creador de ChatGPT.

La oferta no solicitada de US$ 97.400 millones fue presentada este lunes al directorio de OpenAI, según informó el Wall Street Journal, citando al abogado de Musk, Marc Toberoff. En respuesta, Altman publicó en la plataforma de redes sociales X de Musk: “No, gracias, pero compraremos Twitter por US$ 9.740 millones si lo desea”.

OpenAI se negó formalmente a hacer comentarios.

La oferta cuenta con el respaldo de la propia startup de inteligencia artificial de Musk, xAI, que podría fusionarse con OpenAI tras un acuerdo, según el Journal.

Musk y Altman llevan años enfrentados en una disputa sobre la dirección que ha tomado la empresa de inteligencia artificial desde su fundación. Musk ha criticado a OpenAI por abandonar toda pretensión de proceder como una organización benéfica para beneficiar a la humanidad con un enfoque en la apertura y la seguridad.

La empresa está trabajando activamente para hacer la transición desde sus raíces sin fines de lucro en 2015 (cuando Musk y Altman trabajaron juntos como fundadores) a una empresa con fines de lucro, luego de miles de millones de dólares en inversiones externas por parte de Microsoft y otros.

En una versión revisada de una demanda que presentó originalmente en agosto, Musk calificó la asociación de OpenAI con Microsoft como un “monopolio” que está “tratando activamente de eliminar a sus competidores, como xAI, al extraerles promesas a los inversores de no financiarlos”.