Levi's se despide de sus famosos “Dockers”: en seis meses espera tener comprador para la tradicional marca de pantalones

Levi Strauss & Co está despertando el interés de potenciales compradores por su marca Dockers, según el director financiero Harmit Singh.

"Los teléfonos están sonando, lo cual es una buena noticia", dijo Singh en una entrevista con Bloomberg Radio, y agregó que la compañía espera que el proceso demore entre seis y nueve meses. Dijo que Levi´s está buscando un comprador que pueda llevar a Dockers "al siguiente nivel mientras nosotros nos concentramos en llevar a Levi's al siguiente nivel".

Es la segunda vez que Levi's intenta deshacerse del negocio. Hace dos décadas, cuando las ventas de Dockers rondaban los US$ 1.000 millones, Levi's no logró vender la marca tras no recibir ofertas "apropiadas". Las ventas ahora caerían a un tercio de ese monto este año.

La operación es parte de los esfuerzos de Levi's por ganar el favor de los inversores vendiendo más productos a través de sus propias tiendas y sitios web y expandiendo su marca Beyond Yoga. En lo que va del año, las acciones de Levi's han tenido un desempeño inferior al índice S&P 500 y Wall Street quedó decepcionado por su último reporte de resultados.

A pesar de la caída de las ventas de Dockers, Singh dijo que Levi´s está bien posicionado para vender la marca porque la empresa matriz la ha manejado con su propia dirección.

"La diferencia entre entonces y ahora es que Dockers tiene un dedicado equipo de gestión", dijo Singh. "En el pasado, Dockers estaba dirigido por la misma gente que dirigía Levi's".