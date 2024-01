Los medicamentos y dispositivos de J&J generaron ganancias que superaron las expectativas de Wall Street

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Las ganancias del cuarto trimestre de Johnson & Johnson superaron las estimaciones de los analistas, ya que las ventas de sus unidades de medicamentos y dispositivos médicos fueron más altas que lo que había anticipado el mercado.

Las ganancias ajustadas para el trimestre fueron de US$ 2,29 por acción, dijo el martes en un comunicado la compañía con sede en New Brunswick, Nueva Jersey, mientras que los analistas habían proyectado US$ 2,28.

Las ventas de la unidad farmacéutica de J&J aumentaron a US$ 13.700 millones, mientras que los ingresos de tecnología médica aumentaron hasta alcanzar los US$ 7.670 millones.

