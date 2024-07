Microsoft informa que está investigando reportes de masivas interrupción en servicios de Office y de la nube

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Por favor, para ver correctamente este sitio,

habilite javascript.



Para ver las instrucciones para habilitar javascript

en su navegador, haga click Javascript está deshabilitado en su navegador web.Por favor, para ver correctamente este sitio,Para ver las instrucciones para habilitar javascripten su navegador, haga click aquí

Microsoft dijo que está investigando reportes de masivas interrupciones en algunas aplicaciones de Office y servicios en la nube.

“Estamos investigando los informes de problemas de conexión a los servicios de Microsoft a nivel mundial”, escribió este martes la compañía en una actualización en su sitio de monitoreo de accesibilidad de sus servicios en la nube Azure. El problema también está afectando a múltiples servicios y funciones de Microsoft 365, dijo la empresa en un post en la red social X. Microsoft 365 incluye aplicaciones de productividad comunes como Outlook, Word y Excel.

Es posible que los usuarios no puedan acceder a las aplicaciones o que la conexión o el rendimiento empeoren, dijo la empresa en un mensaje a los clientes visto por Bloomberg. Los informes de interrupciones en Azure y Microsoft 365 comenzaron a aumentar poco después de las 7:00 AM, hora de Nueva York, y para las 9:40 AM ya eran centenares, según los informes de usuarios recopilados por Downdetector.

Previamente este mes, unos 8 millones de computadores con el sistema operativo Windows se bloquearon después de que la empresa de ciberseguridad CrowdStrike Holdings publicara una actualización de software defectuosa. Además, Microsoft ha tenido que lidiar con las consecuencias de una serie de ciberataques que llevaron al gobierno estadounidense a publicar un mordaz informe en el que exigía cambios en toda la empresa.

Microsoft tiene previsto presentar sus resultados este mismo martes por la tarde y los inversionistas buscan indicios de que la empresa está empezando a rentabilizar sus inversiones en Inteligencia Artificial.