Netflix anuncia el mayor aumento en el número de suscriptores desde la pandemia y sus acciones se disparan

Netflix registró 13,1 millones de nuevos clientes en los últimos tres meses de 2023, el mejor trimestre de crecimiento del gigante del streaming desde que los espectadores quedaron atrapados en casa en los primeros días de la pandemia.

La sólida cifra superó la estimación de Wall Street de 8,91 millones y dejó atrás las proyecciones en todas las regiones del mundo, con Netflix sumando más de 5 millones de clientes sólo en Europa, Medio Oriente y África. Las ventas, en tanto, aumentaron a US$ 8.830 millones, dijo la compañía este martes, venciendo también los prónósticos.

Las ganancias del cuarto trimestre aumentaron a US$ 2,11 por acción, aunque eso estuvo por debajo de las previsiones de Wall Street. Netflix generó ingresos netos de US$ 5.410 millones durante todo el año pasado y cerró 2023 con US$ 7.100 millones en efectivo e inversiones a corto plazo.

Las acciones de Netflix subieron hasta 7,7% a US$ 530 en las operaciones extendidas después del anuncio. En el último año hasta el cierre en Nueva York acumulaban un avance de 38%.

Aumentos de precios

Es posible que el sólido crecimiento de suscriptores de fin de año no continúe en 2024. Netflix dijo que no agregará tantos clientes en el primer trimestre de 2024 como lo hizo en los últimos meses de 2023, aunque la cifra superará los 1,75 millones de igual período del año anterior. Wall Street espera que Netflix agregue 4,31 millones de clientes en el trimestre.

Sin embargo, eso no afectará el crecimiento de las ventas. Netflix dijo que seguirá aumentando sus ingresos a un ritmo de dos dígitos, en parte elevando los precios, como lo ha hecho durante muchos años.

Nueva estrategia

Cuando Netflix perdió clientes en la primera mitad de 2022, la gerencia respondió tomando medidas a las que se había resistido durante mucho tiempo. La empresa introdujo publicidad y obligó a los clientes a dejar de compartir contraseñas. El nivel con publicidad tuvo un comienzo lento, pero ha comenzado a cobrar impulso. La compañía dijo a principios de este mes que ahora tiene más de 23 millones de personas utilizando el nivel.

Netflix todavía obtiene casi todo su dinero de personas que pagan para ver películas y programas de televisión a pedido. Pero eso cambiará en los próximos años. La compañía ha invertido millones en videojuegos y esta semana dio otro paso en una nueva dirección al llegar a un acuerdo para transmitir lucha libre en vivo todas las semanas a partir del próximo año.

El sólido desempeño de Netflix contrasta marcadamente con el de muchos de sus competidores en Hollywood, que operan redes de cable cada vez más reducidas y servicios de streaming no rentables.