Resultados de GE: pese a sólidas ganancias del cuarto trimestre nuevos pronósticos decepcionan al mercado

General Electric predijo que sus ganancias no alcanzarán las expectativas de Wall Street en su último trimestre antes de una largamente esperada división.

Las ganancias ajustadas serán de US$ 0,6 a US$ 0,65 por acción en los primeros tres meses del año, dijo GE este martes en un comunicado que también detalla los resultados del cuarto trimestre. El pronóstico no alcanzó el promedio de US$ 0,7 por acción de las estimaciones de los analistas compiladas por Bloomberg.

El pronóstico trimestral "moderado" de GE y la orientación aeroespacial para 2024 con márgenes implícitos casi planos "podrían considerarse decepcionantes", dijo en una nota el analista de Barclays Julian Mitchell.

Si bien los resultados del cuarto trimestre de GE superaron las expectativas, las perspectivas ofrecieron un final desigual para los días de GE como conglomerado, mientras la compañía de 135 años se prepara para disolverse a principios de abril. Después de escindir sus operaciones de atención médica en 2022, GE separará los negocios aeroespacial y energético en entidades independientes, culminando el esfuerzo de varios años del director ejecutivo Larry Culp para rescatar al caído ícono manufacturero.

Sus acciones cayeron 1,4% a las 8:49 AM del martes antes del inicio de las operaciones regulares en Nueva York, moderando un descenso de hasta 10%. Las acciones de GE se han disparado 69% en los últimos 12 meses, superando con creces la ganancia del índice S&P 500 de aproximadamente 22% en el mismo período.

El flujo de caja libre del cuarto trimestre de 2023, una medida clave para los inversores, fue de unos US$ 3 mil millones, ligeramente por encima del promedio de US$ 2.900 millones de las estimaciones de los analistas. Las ganancias ajustadas fueron de US$ 1,03 por acción en el período, más que los US$ 0,91 esperados por Wall Street.

El trimestre fue "un final muy sólido para un año excelente", dijo Culp en una entrevista.

Ese sentimiento fue compartido por el analista de Citi, Andrew Kaplowitz, quien dijo en una nota que los resultados “destacan el impulso actual” antes de la ruptura, a pesar de las suaves previsiones para el primer trimestre.