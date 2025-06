UHG recibe cuatro ofertas por activos de Empresas Banmédica, dice Reuters: Patria, Grupo Auna, Christus Health y Acon Investments

Fuentes señalan que UnitedHealth busca acuerdo de US$ 1.000 millones para salir de América Latina mientras la aseguradora se centra en Estados Unidos. La compañía espera establecer una fecha límite para la presentación de propuestas vinculantes en julio.

UnitedHealth Group (UHG) está considerando múltiples ofertas para sus operaciones en Latinoamérica, según dos personas con conocimiento directo del asunto, mientras la aseguradora busca recuperarse de una serie de tropiezos que incluyen la destitución de su director ejecutivo y una supuesta investigación contable de tipo criminal.

La mayor aseguradora de salud de Estados Unidos ha estado intentando salir de Latinoamérica desde 2022, pero la venta de Banmédica ha cobrado creciente urgencia en los últimos meses, ya que la aseguradora ha sufrido múltiples impactos, según una de las personas.

El nuevo director ejecutivo, Steve Hemsley, declaró la semana pasada a los accionistas que estaba decidido a recuperar su confianza tras la decepción de los resultados y un informe del Wall Street Journal que indicaba que la compañía estaba siendo investigada penalmente por presunto fraude a Medicare, el programa federal de salud para personas de 65 años y jóvenes con discapacidad. UnitedHealth dice que no ha sido notificada aún por el Departamento de Justicia y que defiende la integridad de sus operaciones.

Cuatro ofertas por Banmédica

La compañía ha recibido cuatro ofertas no vinculantes por su filial Banmédica, que opera en Colombia y Chile, por aproximadamente US$ 1.000 millones , según ambas fuentes, que pidieron no ser identificadas debido a que las conversaciones son privadas.

Las dos personas indicaron que la compañía espera establecer una fecha límite para la presentación de propuestas vinculantes en julio.

UnitedHealth recibió ofertas de la firma de capital privado Acon Investments, con sede en Washington D.C.; la firma de capital privado Patria Investments, de Sao Paulo; la firma de salud sin fines de lucro Christus Health, de Texas; y la proveedora de seguros y atención médica Auna, con sede en Lima, según informaron las fuentes. Auna está en conversaciones con un socio financiero, añadió una de las fuentes.

Las ganancias anuales de Banmédica antes de impuestos, depreciación y amortización (EbitdaA) superan los US$ 200 millones al año.

Patria, UnitedHealth Group y Christus Health declinaron hacer comentarios. Acon y Auna no respondieron a las solicitudes de comentarios.

Fracaso de los planes de expansión

UnitedHealth compró Banmedica en 2018, señalando que estaba "sentando las bases para el crecimiento en Sudamérica durante las próximas décadas".

En ese entonces, UnitedHealth pagó aproximadamente 12 veces el Ebitda de Banmédica, según una de las fuentes. Tres años después, la aseguradora decidió abandonar Latinoamérica al lidiar con pérdidas en su mayor operación en la región, la brasileña Amil, adquirida una década antes. Se deshizo de sus operaciones brasileñas a finales de 2023.

Banmédica es actualmente rentable, pero UnitedHealth la considera demasiado pequeña. Atiende a más de 2,1 millones de consumidores a través de sus programas de seguro de salud y tiene alrededor de 4 millones de visitas de pacientes anualmente en su red de 13 hospitales y 143 centros médicos.

UnitedHealth registró una pérdida de US$ 8.300 millones el año pasado relacionada con la venta de sus operaciones en Sudamérica: US$ 7.100 millones derivados de la salida de Brasil y US$ 1.200 millones de Banmédica.

"Estas pérdidas se relacionan con nuestra salida estratégica de los mercados sudamericanos e incluyen pérdidas significativas relacionadas con los efectos de la conversión de divisas", declaró la compañía en una presentación de febrero.

El banco de inversión brasileño BTG Pactual asesora a UnitedHealth en la venta.