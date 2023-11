Coordinador del comité técnico por ley de isapres e indicaciones: “El Gobierno no tiene el suficiente coraje político”

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

El exministro de Salud Emilio Santelices, conoce como pocos los esfuerzos para dar una salida a la crisis de las isapres y las amenazas para el resto del sector. En efecto, en julio pasado asumió un rol protagónico en la Comisión Técnica para la ley corta que tramita el Senado como uno de sus dos coordinadores y, una vez concluida esa tarea, aceptó una función similar con el grupo de nueve exministros que integran la instancia que en los próximos dos meses dará forma a una propuesta de bases para una reforma a la salud.

Entre ambos procesos, el Ejecutivo entregó el viernes pasado sus indicaciones al proyecto de ley corta de isapres, las cuales desestimaron el eje de la propuesta del informe técnico de 16 integrantes luego de tres meses de intenso trabajo. “El Gobierno no recogió que la propuesta en su conjunto como un todo armónico que recogía todas las complejidades, y la desnaturaliza. El mandato es que el sistema tuviera sustentabilidad financiera, terminara con la incertidumbre para las personas, apegado en forma irrestricta al fallo. Y dimos cumplimiento cabal a esas tres condiciones”, enfatiza el miembro del Comité Ejecutivo del Centro de Políticas Públicas e Innovación en Salud (CIPS)-UDD.

Al analizar el efecto de la enmienda en la tramitación de la ley corta –que ya desató reparos en el Senado- subraya que “claro que es un retroceso; lo que genera es muy profundo y va más allá de la discusión de si la deuda es de US$ 1.000 millones o de US$ 450 millones”.

“Hay contundente evidencia de que el cálculo está mal hecho y es obligación del regulador hacerse cargo”. “El Gobierno no quiere asumir los costos de una decisión fundada y consensuada, versus evitar una catástrofe sanitaria”.

-La Ministra de Salud aseveró que las indicaciones recogieron aspectos claves del informe, como que los planes no pueden estar por debajo del 7% de cotización y permitir un ajuste del precio base.

-Lo que señala la ministra es cierto, tomaron aspectos y hay que valorarlo. Pero habría que mirar qué ocurre con el sistema en su conjunto. Y la aproximación que ellos no se trata de indicaciones más o menos, sino que va a determinar que el sistema, si subsiste, será en una condición muy precaria, porque al incrementar la deuda, para devolver ese pasivo los precios tienen que subir en tal magnitud que algunas poblaciones probablemente no tendrán capacidad de seguir en el sistema.

-El Gobierno reafirmó el análisis jurídico que impide aplicar la mutualización, ¿Cómo se entiende que el Comité Técnico –que contó con participación de expertos legales del Minsal-, propusiera ese mecanismo en un informe unánime?

-En la comisión revisamos y no encontramos elementos jurídicos que dieran pie a que esto pudiera ser motivo de judicialización posterior. Entonces, a la luz de los informes y la participación de quienes ahí estuvieron, podemos señalar que es materia de interpretación debatible, dado que el marco jurídico da para eso.

- ¿Los representantes del Minsal objetaron este punto?

- Claramente fue un tema que se debatió, pero en definitiva lo queda suscrito y vale es lo que está en el informe final.

-¿Cuál es efecto de las indicaciones para el objetivo de lograr una fórmula viable para las isapres?

- Mantiene la incertidumbre y genera reacciones como el grito de auxilio de la asociación de clínicas. Y genera una semilla para que esto se lleve a una arena política que hoy está lejos de dar el ancho para resolver los problemas de la gente.

-A su juicio, ¿las decisiones del Ejecutivo obedecieron a razones políticas, como acusa la oposición?

-No me atrevería a calificar si es política o no. Sin embargo, hay dos elementos que a ellos los complican mucho: pusieron una cifra errada inicialmente y quedaron casados con esos US$ 1.400 millones que generaron falsas expectativas de la población, a partir de lo cual surge el relato burdo del “perdonazo”. Además, el problema es que -con una industria muy desacreditada por hechos históricos-, el Gobierno, que tiene muy poco apoyo político, ahora se vea una contradicción por el hecho de tener que acudir a alguna forma de “perdonazo”. El Gobierno no tiene el suficiente coraje político para enfrentar esta situación y corregirla . No quiere asumir los costos de una decisión debidamente fundada y consensuada, versus evitar una catástrofe sanitaria.

-¿Cuál es el error de cálculo que realizó la Superintendencia en relación a las devoluciones?

-El anexo dos del informe técnico se refiere a que los cálculos de la Superintendencia por los cuales se llega a US$ 1.400 millones hay un cálculo equivocado. Esto, porque cuando se promulga la circular 343 (de 2019), se determina una tabla única de factores sobre la base de un precio base mixto, es decir, que tiene el gasto de los hombres de un determinado rango de edad, que es menor al gasto de las mujeres, y de los mayores de 65 años. En cambio, los planes antiguos -que son sujetos del fallo de la Suprema-, se estructuran sobre un precio base de hombres de un rango de edad distinto. Entonces, el cálculo que aparece tempranamente se hace sobre un vector de precios mucho más bajo, y por eso genera un diferencial muy alto de US$ 1.400 millones, en consideración a que el fallo de noviembre de 2022 hace desaparecer los múltiplos que corregían la cobertura de maternidad o de gasto de mayores de 65 años, por lo que necesariamente el precio base tiene que corregirse también a un precio mixto. Y eso no ocurre.

-¿Qué consecuencia tiene esto?

-Hay contundente evidencia de que el cálculo está mal hecho y es obligación del regulador hacerse cargo de esa realidad y hacerle ver a la Corte que aquí hay un hecho fundamental que podría llevar a cometer un error de Estado. De eso estamos hablando.