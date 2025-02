Chris Bannister regresa a WOM: será el CEO de la empresa una vez que salga del Capítulo 11

Casi entrando a la medianoche se dieron a conocer nuevos avances en el proceso de reestructuración bajo el Capítulo 11 de WOM Chile.

La compañía, que está impulsando un plan patrocinado por el grupo ad hoc de tenedores de bonos, presentó ante el Tribunal de Delaware un anexo que incluye la lista de los directores y ejecutivos que se espera asuman tras la salida del proceso.

En el documento se confirma que se espera que Chris Bannister ocupe el cargo de CEO una vez que la compañía emerja de la fase del Capítulo 11 en EEUU. La decisión implica el regreso del emblemático ejecutivo -conocido popularmente como "Tío WOM", quien dejó el puesto de gerente general de la firma cuando su crisis financiera llevó al inicio de un proceso ante el Tribunal de Delaware, marco en el cual Bannister se acercó nuevamente a la compañía, esta vez como asesor del grupo ad hoc de este proceso.

Sumado a lo anterior se espera que Martín Vaca Narvaja, quien se desempeñó como CEO de la compañía desde la salida de Bannister, desempeñe el rol de asesor para el Directorio de WOM Chile.

Se mencionan además como directores a Mauricio Ramos como Presidente del Directorio, Claudio Muñoz, Alejandro Puentes y Eugene Davis.

“Estoy orgulloso de anunciar un nuevo hito en nuestro proceso de salida del Capítulo 11: la presentación ante el Tribunal de los cinco miembros que integrarán el Directorio de la Compañía una vez reorganizada".dijo Martín Vaca Narvaja en el comunicado quien lleva los últimos 10 meses al mando de la compañía mientras atravisa el Capítulo 11.

"Le doy una cálida bienvenida a Chris y estoy absolutamente convencido de que, bajo su liderazgo y dedicación incansable, el apoyo del nuevo Directorio y el AHG, la compañía continuará su camino de crecimiento y seguirá liderando la transformación de la industria de telecomunicaciones en Chile”, complementó Vaca Narvaja.

Por su parte, Chris Bannister agregó, “Quiero felicitar a Martín por liderar un proceso profesional y muy bien ejecutado, manteniendo la energía y la cultura de WOM en alto. Estoy ansioso por trabajar con él durante la fase final y la transición. Una vez que salgamos del Capítulo 11, WOM tendrá una gran oportunidad para seguir creciendo gracias a sus capacidades en 5G. Keep the passion and let's get the show on the road”.

El plan y todas las transacciones de reestructuración contempladas en él siguen sujetas a la aprobación del Tribunal de Quiebras y al cumplimiento de los estándares requeridos para su confirmación según el Código de Quiebras de EE.UU. Por su parte la audiencia para considerar la confirmación del plan está programada para el 6 de marzo de 2025.

Según lo estipulado en el plan y las transacciones de reestructuración contempladas en él, “WOM Chile se beneficiará de un balance sólido tras una oferta de derechos de US$500 millones respaldada por el grupo ad hoc y una reducción neta de su deuda financiera de aproximadamente US$$650 millones”.