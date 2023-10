Gobierno alista llamado a segundo concurso 5G y profundas modificaciones al régimen de concesiones

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Por favor, para ver correctamente este sitio,

habilite javascript.



Para ver las instrucciones para habilitar javascript

en su navegador, haga click Javascript está deshabilitado en su navegador web.Por favor, para ver correctamente este sitio,Para ver las instrucciones para habilitar javascripten su navegador, haga click aquí

En los primeros días de octubre se cumple el último plazo para entregar los proyectos de construcción de la red 5G de WOM, Entel y Movistar. En este escenario, el Gobierno alista las bases para un segundo proceso que busca profundizar los niveles de capilaridad de las antenas en Chile.

Este lunes, la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel) publica en el Diario Oficial el llamado a concurso para la etapa 2 que tendrá diferencias importantes con el proceso anterior: no se centrará en recaudación fiscal, sino que asignará puntaje por el compromiso de construir más antenas.

Una noticia que mantendrá a toda la industria expectante, sobre todo a ClaroVTR, la firma que hace unas semanas se vio impedida de acceder al espectro, tras el fallo de la Corte Suprema que negó la posibilidad de añadir nuevos servicios a su concesión de 3,5 GHz. En esa oportunidad, la Tercera Sala recomendó a la autoridad realizar un nuevo concurso 5G, única vía para entregar espectro de quinta generación.

“Cuando se adjudica una concesión, de manera paternalista se le agregan muchos apellidos: Servicio Público de Telefonía Fija, Inalámbrica. Esto mata la convergencia tecnológica y queremos apuntar a que las redes converjan”.

- Hace unas semanas había dudas sobre realizar un segundo concurso 5G, luego de que Movistar Chile abriera una consulta por los límites de espectro. ¿Todavía no hay fecha?

- Le recomiendo a todos mirar el Diario Oficial este lunes 2 de octubre. Internamente, analizamos la situación y creemos que es tiempo de lanzar un nuevo concurso 5G para permitir a la industria contar con más espectro. Este tipo de llamadas se hace siempre el primer día hábil de cada mes y, por eso, creo que todos estarán interesados en mirar esa publicación. Tenemos contemplado publicar las bases de licitación el 16 de octubre.

- ¿Será similar al primer concurso 5G?

- Conceptualmente sí, pero pedí al equipo de Subtel un diseño un poco diferente al anterior. Mantuvimos gran parte del formato (de la administración de Pamela Gidi) porque creemos que el primer proceso permitió un concurso exitoso y así disminuimos las probabilidades de impugnación. Sin embargo, traerá modificaciones enfocadas en mejorar la implementación, que son parte del análisis que hicimos.

Habrá un perfeccionamiento en el mecanismo de garantías para dejar explícito cómo se debe ejecutar el cobro en caso de incumplimiento. No queremos que vuelva a pasar que exista un área gris. Otra arista será precisar los términos en que se aceptan o rechazan prórrogas, para evitar discrepancias.

Y, lo tercero -que creo es lo más relevante-, vamos a priorizar la inversión por sobre la recaudación. Este proceso asignará puntaje al despliegue de nuevas antenas para incentivar un cuarto actor. En caso de que eso no ocurra, de todas maneras el país gana porque se aumentará la cobertura

- ¿Se mantendrán las contraprestaciones?

- Vamos a tener un enfoque complementario, no será hospitales, aeropuertos y puertos, sino que miramos otras áreas de interés. Este año hemos tenido que viajar mucho por el país y en esos viajes nos hemos dado cuenta que una de las mayores preocupaciones de vecinos, alcaldes y Seremis es contar con conexiones en ruta. Pese a que faltan localidades, creemos que todas las rutas están al debe. En 2022 nos enfrentamos a un paro de camioneros y una de sus reivindicaciones fue específicamente la falta de señal en ruta, elemento que incentiva la inseguridad.

Además, un nuevo elemento que se sumará a raíz de las catástrofes de incendios es obligar a las empresas a contar con carros móviles para iluminar zonas desconectadas. Esto, porque cuando tuvimos incendios se generaron cortes de suministro eléctrico y la reposición era compleja. Creemos que dado que se usan comercialmente para reforzar la red, en momentos de emergencia deberán ser usados. Como un camión aljibe, pero de conectividad.

Cambios normativos

- En el fallo 3,5 GHz se indicó que cada vez que se modifique el espectro se debe pedir una autorización al TDLC. ¿Cómo se recogerá esto en el nuevo concurso 5G?

- La sentencia de la Corte Suprema de alguna manera cuestiona las atribuciones que son de la Subtel. Ahora, no cabe duda que una vez que la Tercera Sala hace un fallo se debe cumplir, no vamos a alegar al respecto. Sin embargo, hay una interpretación que nos hace perder facultades que han sido ejercidas de manera histórica por esta cartera. Sin ir más atrás, WOM tenía un servicio, pero pidió sumar el móvil y se le concedió ese cambio de uso. No es una novedad, pero la interpretación actual es que eso ya no se puede hacer y, por lo tanto, lo entendemos.

Pero después de analizar, vamos a presentar una modificación legal al Congreso en diciembre para precisar la esencia de la concesión. La discusión va en esa línea, porque todos entendemos que los tipos de servicios son la esencia de los bloques, pero no hay consenso sobre qué es un tipo de servicio. Creemos que cuando se adjudica una concesión, de manera paternalista se le agregan muchos apellidos: Servicio Público de Telefonía Fija, Inalámbrica. Esto mata la convergencia tecnológica y queremos apuntar a que las redes converjan

- ¿Vamos a contar con concesiones neutras?

- Queremos que la esencia de la concesión no se altere y que todos los servicios asociados sean atributos. Sin embargo, tenemos que tener un debate para mejorar la ingeniería regulatoria. Estamos en una primera parte que es solo la precisión, pero después vamos a abrir la idea de legislar otros sectores para hacer un cambio profundo al régimen concesional completo.

- ¿Eso implica regular la banda ancha?

- Más que eso, incluye todo, la radiodifusión sonora, televisiva, todo el régimen concesional está basado en la Ley de hace 40 años que necesita modernización. Necesitamos reflejar la convergencia tecnológica que nos ha permitido estar donde estamos, todo lo que hemos logrado en Chile. Tenemos mejor cobertura móvil que gran parte de Europa, competimos con Singapur y Holanda. Estamos parados en un lugar increíble gracias a la consistencia de nuestra política pública que ha permitido la neutralidad de las redes. Eso no lo vamos a perder.





Cierre del primer despliegue: “Dos de tres empresas al 100% y la tercera ojalá sobre el 80%, ya significa un éxito”

En relación a WOM, indicó que todavía hay discrepancias sobre el nivel de cumplimiento, y que cobrarán las boletas de garantía de manera proporcional.