Ministro de Transporte y Telecomunicaciones advierte pérdida conectividad de las antenas celulares

Tras el masivo corte de luz eléctrica que ha afectado a distintas regiones del país, las telecomunicaciones podrían sufrir.

El ministro de Transporte y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz, advirtió que las antenas de celulares podrían perder suministro alrededor de las 19:00.

“El sistema de telecomunicaciones se sustenta en distintos en distintos niveles de antenas, el nivel dos de antenas, tiene cuatro horas de respaldo por ley. Esas cuatro horas de respaldo obligatorio se cerrarían a las 7:15 de la tarde y por lo tanto es posible que -si la pérdida de energía se mantiene- esas antenas podrían progresivamente a perder alimentación y conectyividad”, comunicó el jefe de cartera.

En esa línea, la autoridad de gobierno enfatizó que a partir de las 7:15 vence un período de cuatro horas sin energía, por lo que las empresas de telecomunicaciones ya no nos estarían obligadas a mantener las antenas operativas, lo que no significa -a juicio del ministro- una buena o una mala voluntad de las compañías, si no que significa que los sistemas de generación están dimensionados para cubrir sólo cuatro horas, que es lo que exige la ley.

Dicho esto, Muñoz hizo un llamado a hacer un uso responsable de las antenas y a comunicarse por mensajes de textos: “la vida de las antenas va a ser más largas a en la medida que hagamos un uso responsable de ellas y por eso el llamado es a evitar enviar videos y fotografías que son muy intensivos en términos del uso del espectro”.

Además, el ministro señaló que la evaluación del sistema de telecomunicaciones ha sido “relativamente positiva” y que “en general” ha permitido mantener a la gente conectada.

“Estamos activando el roaming de emergencia nacional y estamos avanzando en poder generar un esquema en que -ojalá- podamos hacer el mejor uso posible de la infraestructura que hay”, puntualizó Muñoz.

“Vamos a ver una progresiva reducción de la conectividad en algunos sectores, dado que tenemos todavía una parte importante del sistema que es el nivel uno de las antenas -que son las antenas más grandes- que va a seguir operativo”.