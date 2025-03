Subtel y el desafío de rentabilizar el 5G: “Los mayores ingresos deberían venir de objetos, no de personas”

desde Barcelona, España

La mayor parte de la industria de telecomunicaciones solo ve números rojos. La situación financiera de casi todos los operadores del país -Entel, Movistar, Claro y WOM- sigue siendo débil y su sostenibilidad está en debate.

Durante la celebración de la feria tecnológica más grande del mundo, el Mobile World Congress (MWC) en la Fira de Barcelona, España, el subsecretario de Telecomunicaciones, Claudio Araya, sostuvo que el foco de la industria para 2025 “sin duda seguirá siendo la monetización del 5G”, más que un tercer concurso de espectro o avanzar en una nueva generación tecnológica.

El regulador insistió en una vía que le permitiría a las empresas mejorar su rentabilidad: desarrollar casos de uso para la red 5G.

“Hoy la red 5G no está siendo monetizada porque se está usando para lo mismo que se usaba el 4G y no se están aprovechando sus elementos diferenciadores. Entonces, si mantienen sus ingresos y han generado una gran inversión, evidentemente hay una situación de estrés financiero y como no quedan más chilenos a los cuales venderles teléfonos, entonces los mayores ingresos deberían venir de objetos, no de personas”, planteó el subsecretario.

Agregó: “El país lleva 15 años con su productividad estancada, es el minuto de aplicar tecnología para mejorar la productividad y quienes proveen el servicio legítimamente, pueden cobrar y con ello monetizar una red que hoy día no les está rindiendo más plata”.

Operadores

Respecto de los operadores con mayor estrechez financiera, el regulador entregó su opinión. “En cuánto a Telefónica”, dijo, “un inversionista, cuando su negocio arroja pérdidas, tiene que evaluar si busca revertir esas pérdidas o busca vender. Y eso es un análisis que, hasta donde sabemos, no está cerrado, lo que es distinto a la situación de Argentina, de Perú y de Uruguay”.

Aclaró que en el caso de Chile, la firma de capitales hispanos “tiene una valoración distinta a la del negocio de Argentina, en el sentido en que es un negocio que se puede recuperar”.

Respecto de WOM, Araya señaló que “lo que nos ha transmitido la persona que representa a los bonistas que van a tomar control de la compañía es que ellos vienen para quedarse” y que “entienden que hay que inyectar recursos, que hay que completar los proyectos comprometidos con el Estado y que ellos vienen a hacer eso y no son un fondo buitre que va a engordar un poco la empresa para venderla”.

¿Caben cuatro operadores en Chile? El subsecretario hizo ver que aún no se ha rentabilizado el espectro 5G y aquello “es un elemento que genera una distorsión en sus estados de resultados”.

Pero, advirtió, esto también podría “estar tapando una falla de carácter más estructural que tiene que ver con el número de operadores”.

“Cuando voy a implementar una red de una nueva generación tecnológica, ¿cuántos abonados tengo que tener para que se justifique mi inversión? Probablemente 5 millones de abonados no son suficientes”, planteó el subsecretario.Así, aunque “para nosotros es obvio que más empresas, es mayor competencia y eso es una mejor relación calidad-precio para el usuario; excepto si eso significa que las empresas quiebren”, expresó.