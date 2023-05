Ventas a través de la APP Store de Apple aumentaron 29% en 2022 a US $ 1,1 billones

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

A pocos días de que comience su exposición de desarrolladores, Apple informó que su plataforma de descargas App Store manejó transacciones por US$ 1.1 billones (millón de millones) el año pasado, 29% más que en 2021.

Un estudio de Analysis Group encargado por Apple encontró que las ventas y facturación anuales, que incluyen dinero de aplicaciones y suscripciones, publicidad en la aplicación y bienes o servicios físicos, acumularon un incremento de 80% desde 2019. El último aumento anual refleja una aceleración desde el crecimiento de 27% en 2021 y 2020.

Críticas por comisiones

Apple enfrenta críticas de que ejerce demasiado poder sobre la App Store al imponer restricciones a los desarrolladores y cobrarles una comisión de hasta 30%. Al citar el informe, la compañía busca abordar esas preocupaciones al mostrar cuánto dinero está generando a los desarrolladores. “Como muestra este informe, la App Store es un mercado vibrante e innovador donde prosperan las oportunidades”, dijo el director ejecutivo Tim Cook en un comunicado.

Cook hablará con los desarrolladores de Apple la próxima semana en la conferencia mundial anual de la compañía, donde se espera que presente unos auriculares de realidad mixta que tendrán su propia tienda de aplicaciones. El dispositivo representa la primera categoría importante de nuevos productos de Apple desde 2015, y la empresa necesitará el apoyo de desarrolladores de aplicaciones externos para que sea un éxito.

Principales categorías

Según el informe de Analysis Group, el mayor impulsor del comercio de la App Store el año pasado fue el comercio minorista general, seguido de los viajes. Las aplicaciones de entrega y recogida de alimentos generaron alrededor de US$ 77 mil millones en 2022, mientras que los servicios de viajes compartidos ingresaron aproximadamente US$ 48 mil millones. La publicidad en la aplicación creció a US$ 109 mil millones desde US$ 45 mil millones en 2019, según el informe.

La comisión de la tienda de aplicaciones de Apple se aplica a los bienes digitales, no a los artículos y servicios físicos que se venden a través de las aplicaciones.