Tottus tras saqueo en Talagante: “Realizaremos todas las acciones necesarias para colaborar con la autoridad"

En la noche del lunes una turba de más de 200 personas saqueó el supermercado de la cadena Tottus en Talagante. El hecho, que se dio luego de manifestaciones en las cercanías del local, terminó de acuerdo a informaciones de Carabineros con más de 40 detenidos.

Tras los hechos, la delegada presidencial de la provincia de Talagante, Stephanie Duarte, anunció que el gobierno tomaría acciones legales en contra de los responsables, pero que aún estaban estudiando los acontecimientos para determinar en qué consistieron, además de que deben “seguir fiscalizando otros supermercados de la provincia de los que hemos tenido informaciones y también de algunas barricadas que han estado en el sector de Peñaflor”.

En una escueta declaración, la cadena ligada a Falabella indicó que “realizaremos todas las acciones necesarias para colaborar con la autoridad en el cumplimiento de sus tareas”.

Tottus además confirmó que no hubo heridos por motivos del saqueo. “Nos tranquiliza que nuestros trabajadores y clientes no hayan sido afectados. Estamos evaluando los daños y el local no se encuentra operativo”, dice la misiva.