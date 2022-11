Ian Bremmer y las recientes protestas en China: “Esto no es una amenaza para Xi Jinping”

Cuando el analista político Ian Bremmer aterrizó este lunes en Miami, los comentarios que escuchaba en el aeropuerto apuntaban a que “el autoritarismo se está desmoronando”. Esto, porque en los últimos días las protestas en China contra la política Cero Covid han circulado por todo el mundo.

Pero el presidente y fundador de Eurasia Group recordó que, hace solo unos meses las miradas se enfocaban en que el presidente chino Xi Jinping había expulsado al exmandatario Hu Jintao del Congreso del Partido Comunista, “con una consolidación del gobierno sin precedentes desde Mao”.

En el encuentro “LAC Innovation Forum 2022” de Mastercard, Bremmer comentó que en la cumbre del G20 hace unas semanas Xi no planteaba preocupaciones por su política de restricciones contra el Covid-19 en sus reuniones bilaterales privadas. “No había ninguna sensación de que se fuera a aflojar, de que se estuviera aplicando mal”, planteó, y señaló que “hubo un fallo de inteligencia del gobierno chino”.

“No estaban preparados para las manifestaciones”, dijo sobre las autoridades, y detalló que lo visto en los últimos días es “increíblemente valiente”, y también “increíblemente peligroso para los chinos”. Eso sí, el politólogo estima que las protestas cesarán, y que no se volverían a ver la próxima semana, por ejemplo.

Pero, pese a las imágenes que han circulado recientemente, Bremmer afirmó que “esto no es una amenaza para Xi Jinping”. El analista precisó a la audiencia que la clave está en que la política de “Cero-Covid, que funcionó increíblemente bien el primer año de la pandemia, permitiendo a los chinos bloquear, reprimir y luego abrir cuando tenías una enfermedad que no tenía una gran propagación, ahora es una enfermedad radicalmente diferente, y el Cero-Covid simplemente ya no funciona bien”.

Y esto, a su juicio, tendrá tres implicancias. “La primera respuesta es que varios funcionarios de nivel medio del partido serán puestos a pastar por no aplicar adecuadamente la política de Covid Zero”, dijo.

Una segunda consecuencia sería que la implementación de la política existente de Cero Covid sería flexibilizada. “No cambiarán la política, pero permitirán, yo diría, tipos más suaves de cuarentena”, sugirió, y luego precisó que la estrategia seguiría vigente al menos otros seis meses, porque en el país no tienen vacunas actualizadas y no estaría en los planes autorizar las desarrolladas en Occidente.

Una tercera implicancia sería que había “tolerancia cero” con las manifestaciones “significativas” en las universidades, en las fábricas y en otras instituciones. “Y creo que si se vuelve a ver ese tipo de actividad, habrá represión policial y militar”.

Estabilidad política

Para Bremmer, la clave para el gobierno chino “todavía se trata de asegurarse de que tienen el control político”. Y planteó que su postura es que “si eso perjudica el crecimiento económico, que así sea”. Esto significaría que las expectativas del FMI para el crecimiento chino este año -3,2% del PIB- y para el consumo de petróleo “son demasiado altas”.

Con todo, el líder de Eurasia Group dijo “no veo que esto afecte un ápice a la estabilidad política en China”. Si bien plantea que “me encantaría ver una flexibilización del sistema político chino, una apertura de las reformas, me encantaría ver la mano fuera de la garganta de algunos del sector privado en el espacio de la tecnología en China, no veo que eso ocurra en absoluto”.

De hecho, alertó que “los reformistas clave que dirigían la economía china,” como el gobernador del Banco Popular, o el ministro de Finanzas, se han ido en su mayoría a partir de marzo. “Esas decisiones, ese caballo ha dejado el establo”, advirtió.