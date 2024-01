China reenfoca sus inversiones en América Latina para competir con Occidente en sectores estratégicos

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

China ha desplazado sus inversiones en América Latina hacia sectores estratégicos como minerales críticos, tecnología y energía renovable mientras desafía a Estados Unidos y Europa en campos de batalla económicos cruciales del siglo XXI, según un estudio.

El cambio de énfasis en los costosos proyectos de infraestructura se produjo cuando cayeron las nuevas inversiones en la región, pero creció la alarma en Estados Unidos y Europa sobre la creciente competencia china por la supremacía económica.

La caída en los niveles de inversión no refleja una falta de interés en América Latina y el Caribe sino más bien un enfoque mucho más estricto de China en áreas estratégicas y de alta tecnología, según el informe publicado el lunes por el Diálogo Interamericano.

En promedio, la inversión extranjera directa (IED) de China en América Latina alcanzó los US$ 14.200 millones de al año entre 2010 y 2019, pero cayó a un promedio de US$ 7.700 millones entre 2020 y 2021, y luego a US$ 6.400 millones en 2022, el último año completo para el que se dispone de datos. estaba disponible.

"Nuestros datos muestran un claro cambio en la IED china hacia industrias específicas en América Latina y el Caribe", dijo Margaret Myers, coautora del informe del grupo de expertos con sede en Washington.

“China describe muchas de estas nuevas áreas prioritarias como 'nueva infraestructura', término que abarca industrias (telecomunicaciones, tecnología financiera y transición energética, por ejemplo) que están... . . crítico para la propia estrategia de crecimiento económico de China”.

El informe encontró que Beijing ha invertido un total de US$ 187.500 millones en América Latina y el Caribe entre 2003 y 2022.

Emblemáticos de la nueva estrategia de inversión china fueron proyectos como los planes del fabricante de vehículos eléctricos BYD para una planta en Brasil, la adquisición de activos de litio por parte de Tianqi Lithium en Chile y la expansión de Huawei y otras empresas chinas en la región en centros de datos, computación en la nube y Tecnología 5G.

Brasil obtuvo, con diferencia, la mayor proporción de la IED china en la región durante las dos décadas hasta 2022, con US$ 78.600 millones o el 42% por ciento. Perú fue el segundo mayor receptor, seguido de México, Argentina y Chile.

La inversión de Beijing en México se concentra cada vez más en manufacturas de alto valor, y las empresas chinas trasladan la producción desde su base de origen a México para aprovechar el acceso comercial privilegiado de ese país al mercado norteamericano.

Reacción de EEUU y UE

Si bien la inversión ha crecido de manera constante, el comercio entre China y América Latina se ha disparado en las últimas dos décadas, pasando de US$ 14 mil millones en 2000 a 495 mil millones de dólares en 2022. Las exportaciones chinas a la región consisten en bienes y servicios cada vez más de alta tecnología, aunque las importaciones de Beijing de América Latina y el Caribe todavía consisten principalmente en materias primas, tal como lo hacían hace más de una década.

Los funcionarios de la administración Biden han advertido repetidamente a los gobiernos latinoamericanos sobre lo que dicen son los peligros de una dependencia excesiva de la inversión china, citando riesgos de seguridad, trampas de deuda y la posibilidad de que infraestructuras como los puertos se utilicen con fines militares.

Sin embargo, el fracaso de Estados Unidos en muchos casos a la hora de ofrecer productos alternativos a precios competitivos, financiación más barata para proyectos de infraestructura o nuevos acuerdos de libre comercio ha frustrado a muchos funcionarios latinoamericanos.

El año pasado, la Unión Europea lanzó su iniciativa Global Gateway en la región, promocionando una financiación de hasta 45.000 millones de euros para proyectos que incluyen la transición a la energía verde y la transformación digital, pero aún no está claro cuánto del dinero se gastará.

Ángel Melguizo, otro coautor, dijo que el nuevo enfoque de China en la inversión en alta tecnología “desafía la estrategia de inversión europea, ya que el programa Global Gateway de la UE identificó las mismas prioridades. También sienta una base para competir con Estados Unidos en algunos mercados”.