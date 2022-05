Europa urge a firmar nuevos acuerdos de asociación con Chile, México y Mercosur ante pujanza de China

La Comisión Europea defendió este jueves la necesidad de ratificar cuanto antes los nuevos acuerdos de asociación del bloque con México, Chile y los países de Mercosur, dado el "contexto geopolítico" actual derivado de la guerra rusa en Ucrania y el aumento de la influencia de China en Latinoamérica.



En una sesión ante la Comisión de Asuntos Exteriores del Parlamento Europeo, el representante del Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE), Brian Glynn, compartió la importancia de conseguir "avances" con estos tres acuerdos "pendientes" en los próximos meses que permitan desbloquear su ratificación.



"Si no firmamos los acuerdos, corremos el riesgo de no solo perder importantes beneficios políticos y comerciales, sino también de dañar gravemente nuestras relaciones con Latinoamérica", expresó ante los eurodiputados.



Glynn advirtió, además, de que China "no solo ha desplazado" a la UE como socio comercial de Latinoamérica multiplicando por 26 sus intercambios, sino que Pekín también ha aumentado su "huella política" en la región.



El representante del SEAE recordó que la reciente visita del alto representante de la UE para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, a Chile buscaba, entre otras cosas, "alentar" al nuevo Gobierno de Gabriel Boric a avanzar en la ratificación de la modernización del acuerdo entre ambas partes, que data de 2002.



Glynn apuntó que la nueva administración chilena está "revisando" el acuerdo técnico alcanzado en octubre con el Ejecutivo anterior y si da pronto su visto bueno podrá ser concluido "antes de que finalice el año" y, quizá, sea ratificado en noviembre coincidiendo con el 20 aniversario de la firma del primer protocolo.



En esta misma línea, el director general adjunto de la Dirección General de Comercio de la Comisión Europea, Rupert Schlegelmilch, afirmó que es "perfectamente normal" que el gabinete de Boric quiera evaluar el pacto, pero advirtió también de que abrir las negociaciones de nuevo dilataría su ratificación.



Con respecto a la modernización del acuerdo con México, el representante del SEAE avanzó que una delegación de "alto nivel" del Ministerio de Asuntos Exteriores mexicano visitará Bruselas la próxima semana y que, una vez se encuentren "soluciones" para los flecos pendientes, se podrán dar los "siguientes pasos" en el proceso.



Glynn subrayó la posibilidad de que la modernización del acuerdo de asociación con México sea firmado y ratificado en una cumbre bilateral que tendría lugar en 2023.



Por último, en relación al acuerdo comercial entre la UE y Mercosur, que fue anunciado en el verano de 2019, pero que todavía no ha sido ratificado por las dudas de algunos Estados miembros como Francia o Austria, Bruselas ve "crítico" avanzar porque las "oportunidades" que ofrece son "incluso más relevantes" en el contexto actual.



"El acuerdo es la mejor herramienta que tenemos para impulsar una cadena de valor más sostenible. No firmar el acuerdo no resolverá el problema de la deforestación y dejará la puerta abierta a otros actores con diferentes intereses y prioridades en sostenibilidad", alertó el SEAE.