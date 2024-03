Boeing advierte sobre pérdida de efectivo en el primer trimestre tras incidente de explosión en vuelo

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Londres/Bruselas

Boeing advirtió que gastará más efectivo en el primer trimestre de lo esperado anteriormente mientras el fabricante de aviones estadounidense lidia con las consecuencias de la explosión de un panel de puerta en pleno vuelo de uno de sus aviones.

El director de finanzas, Brian West, dijo que la salida de efectivo alcanzaría entre US$ 4 mil millones y US$ 4.500 millones en el primer trimestre, más de lo previsto en enero. Un plan para alcanzar un objetivo de flujo de caja de US$ 10 mil millones para 2025-2026 también llevaría más tiempo, dijo West en una conferencia de Bank of America en Londres este miércoles.

Boeing ha tenido que limitar la producción de su avión 737 Max a raíz de su última crisis mientras busca mejorar la calidad de su fabricación y hacer frente a un mayor escrutinio regulatorio. En enero, la empresa suspendió sus previsiones financieras para 2024 tras el incidente.

“No estamos en el momento en que podamos gestionar el corto plazo para estos resultados financieros debido al trabajo que tenemos entre manos en torno a la estabilidad”, dijo West. “Nuestra expectativa es que seremos más predecibles y mejor posicionados, pero llevará tiempo”.

Para el año, el flujo de caja libre de Boeing será de “miles de millones de dólares de un solo dígito”, dijo West. La compañía informó US$ 4.400 millones de flujo de caja libre en el año fiscal 2023.

Las acciones de Boeing revirtieron una caída inicial para ganar un 3,7% este miércoles en Nueva York. La acción ha bajado más de 25% desde principios de año.

Incidente e investigación

El incidente del panel de la puerta ha renovado el escrutinio sobre la calidad de la cultura de seguridad y el control de fabricación de Boeing. Un avión Boeing 737 Max 9 operado por Alaska Airlines perdió un panel de puerta a una altitud de 16 mil pies después de despegar de Portland, Oregon, el 5 de enero.

Una investigación preliminar realizada por la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte encontró que el avión había salido de una fábrica de Boeing el año pasado sin los cuatro pernos necesarios para asegurar el panel de la puerta en su lugar.

Los reguladores respondieron limitando la producción del 737 Max de Boeing. West dijo que las tasas de producción del avión serían más bajas en la primera mitad del año y volverían a aumentar hacia la última parte hasta alcanzar los 38 aviones al mes.

West reconoció que la empresa necesitaba “mejorar la seguridad, la calidad y la conformidad”.

“Vamos a reducir la velocidad deliberadamente para hacerlo bien. Nosotros somos quienes tomamos la decisión de limitar las tarifas del programa 737 por debajo de 38 por mes… Sentiremos el impacto de eso durante los próximos meses”.

Cuestionamientos a calidad

La reciente crisis llevó a varios de los clientes más importantes de Boeing a advertir que la compañía estaba en la “última oportunidad” y necesitaba mejorar la calidad de su fabricación a pesar de sus repetidos errores. Boeing apenas se estaba recuperando de las consecuencias de dos accidentes mortales de su avión Max 8 en 2018 y 2019 cuando ocurrió el incidente de Alaska Airlines.

Aengus Kelly, director ejecutivo de AerCap, la mayor empresa de arrendamiento de aviones del mundo, dijo en enero que Boeing no podía “permitirse otro error” y debía dejar de lado objetivos financieros para centrarse únicamente en la calidad y la seguridad.

Michael O’Leary, director ejecutivo de Ryanair, dijo este miércoles que esperaba que los retrasos en las entregas del nuevo avión 737 Max continuaran hasta el próximo año.

La aerolínea de bajo costo ya se ha visto obligada a cancelar algunos vuelos este verano porque no llegarán suficientes aviones a tiempo para los meses pico de viajes.

O’Leary, que se reuniría con altos ejecutivos de Boeing este miércoles, dijo que también esperaba retrasos en los 30 aviones que debían entregarse entre septiembre y diciembre.

Boeing también está en conversaciones para adquirir a su proveedor Spirit AeroSystems, la empresa que construyó el panel de puerta afectado, como parte de sus esfuerzos por mejorar sus procesos de fabricación. Spirit, con sede en Kansas y anteriormente una unidad de Boeing antes de escindirse en 2005, suministra el fuselaje Max a Boeing y el fabricante de aviones comprende casi dos tercios de su negocio.

West dijo que Boeing no utilizaría capital para financiar una posible adquisición, sino que utilizaría una “mezcla de efectivo y deuda”, y añadió que la calificación crediticia de “grado de inversión” del grupo seguía siendo una prioridad.

Reconocimiento tardío

Rob Stallard, analista de Vertical Research Partners, dijo que el recorte de Boeing en su guía de flujo de caja libre era un “reconocimiento tardío de la situación en la que se encuentra”. Pero le preocupaba que la compañía estuviera “siendo demasiado optimista”, dado que no tenía garantía sobre cuál sería la conclusión de los reguladores estadounidenses sobre el 737 Max, y que la producción se mantenía por debajo del objetivo del grupo de 38 unidades por mes.

“Con el riesgo potencial de integración de Spirit encima y algunos de sus programas de defensa aún en problemas, creemos que sería mejor para Boeing abandonar el objetivo de US$ 10 mil millones [de flujo de caja libre] hasta que haya logrado más avances en la solución de su miríada de problemas”, dijo Stallard.