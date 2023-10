El precio del hurto en tiendas está aumentando peligrosamente

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Cuando era joven, la escritora Susan Sontag frecuentaba la librería Pickwick de Los Ángeles y robaba obras literarias. “Cada uno de mis robos ocasionales me costó semanas de autoinjuria y temor a una futura humillación, pero ¿qué podía hacer con mi insignificante mesada?” escribió más tarde.

Eso la convertía en una ladrona amateur (snitch) según la definición establecida en un estudio clásico sobre el robo en tiendas minoristas en una tienda por departamentos de Chicago en los ‘60. Este tipo de ladrones eran aficionados, en su mayoría mujeres que robaban carteras y accesorios de las hermosas exhibiciones. Luego estaban los revendedores (boosters), un número mucho menor de ladrones profesionales que eran sistemáticos y despiadados.

Esta es la era de los ladrones profesionales, a juzgar por las quejas de los supermercados, tiendas por departamentos y minoristas de electrónica sobre una avalancha de robos. La cadena estadounidense Target anunció la semana pasada que cerrará nueve tiendas en ciudades como Nueva York y San Francisco porque “el robo y el crimen organizado en el comercio minorista” se están convirtiendo en una amenaza para la seguridad de su personal y clientes.

Con este nivel de preparación, el hurto se convierte en lo que las tiendas definen como crimen minorista organizado, perpetrado no para el consumo sino para obtener el botín en efectivo.

Target es uno de muchos minoristas que advierten sobre un aumento en el robo organizado, incluidos “robos de turbas” de jóvenes que amenazan al personal y otros que salen descaradamente con grandes bolsas llenas de botín. Dame Sharon White, presidenta de John Lewis, calificó recientemente el robo en tiendas como una “epidemia” y la cadena de supermercados Co-op dice que los robos repetidos podrían llevar a que algunos distritos se vean arruinados.

Amenaza transversal

El robo no es una amenaza existencial para todas las tiendas. La Federación Nacional de Retailers de Estados Unidos (NFR, su sigla en inglés) estimó la semana pasada que las “pérdidas” -incluyendo los robos por parte del personal y los clientes, junto con la pérdida de cosas- aumentaron a US$ 112 mil millones el año pasado. Pero el 1,6% de las ventas que esto representa es solo un regreso a los niveles anteriores a la pandemia, y el robo externo representó cerca de un tercio del total.

El amateur de hoy en día sigue siendo responsable de buena parte de los robos en tiendas. Los detectives solían quejarse de que las mujeres entraban furtivamente a las tiendas para tomar productos que mejoraban su estatus, pero las necesidades ahora están fuera del alcance de algunas familias. La alta inflación y la pobreza conducen a la tentación: incluso la NRF dice que los desafíos sociales “merecen una solución empática”.

Tampoco todos los cierres de tiendas se deben a robos. Target -a la que aún le quedarán más de 1.900 tiendas en EEUU después de cerrar nueve- se ha visto afectada junto con otras cadenas por el recorte de gasto de los compradores a medida que los precios han subido. Es conveniente echarle la culpa al robo si es necesario achicarse de todos modos.

Pero sería inútil pretender que no hay ningún problema. Los supermercados limitan el número de carritos para evitar que sean utilizados para robar; las tiendas de ropa cierran sus puertas con llave y hacen que los clientes griten para ser admitidos; y cada vez hay más artículos encerrados en vitrinas.

Las personas que más sufren son los trabajadores del comercio minorista. Incluso si el crimen está en línea con los estándares históricos, muchos enfrentan mayores abusos por parte de compradores enojados en estos tiempos plagados de ansiedad. Quienes trabajan en los locales más afectados deben soportar la criminalidad repetida y, a veces, la violencia. No se les paga lo suficiente para compensar ese estrés.

Empresas del robo

La tecnología está disponible en Internet. Un empresario de la delincuencia ofrece “bolsas para robar”, forradas con tela metálica para bloquear las etiquetas antirrobo cuando los productos están dentro, enviadas desde Polonia. También hay claves para desbloquear etiquetas y aparatos para bloquear escáneres: todo lo que un revendedor moderno podría necesitar.

Con este nivel de preparación, el hurto se convierte en lo que las tiendas definen como crimen minorista organizado, perpetrado no para el consumo sino para obtener el botín en efectivo. También implica la división del trabajo: los niños que saquean las tiendas entregan esos productos para venderlos al por mayor en línea. Reciben solo una pequeña parte de las ganancias a cambio de unirse a una empresa criminal similar a Fagin.

Esto no es exactamente Ocean’s Eleven: semiorganizado podría ser una mejor descripción. No es obvio cómo detenerlo. Los comercios se quejan de la falta de acción policial contra delitos que individualmente no representan mucho. Hay cierta lógica en asaltar repetidamente el mismo lugar si cada robo cae por debajo del umbral de un delito grave. O quizás demasiada gente cree que robar en tiendas es un delito sin víctimas.