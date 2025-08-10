Lo que Vladimir Putin quiere de Donald Trump en la cumbre de Alaska

El presidente ruso consiguió la primera invitación oficial a EEUU en casi dos décadas antes del plazo para imponer sanciones.

Alaska, el lugar elegido para la reunión de Vladimir Putin y Donald Trump este viernes, difícilmente podría ser más simbólico de la visión que tiene el Kremlin del mundo.

A diferencia de la anexión militar por parte de Putin de aproximadamente una quinta parte de Ucrania, la venta de Alaska a EEUU por parte de Rusia en el siglo XIX, bajo el emperador Alejandro II, fue una transacción pacífica. Aun así, sirve como recordatorio de que las fronteras nacionales no son inmutables y que la tierra puede ser una moneda en la diplomacia internacional.

Según analistas, ni el equilibrio en el campo de batalla ni las tensiones presupuestarias están forzando al presidente ruso a reducir sus ambiciones territoriales maximalistas o a considerar condiciones de paz desfavorables.

En cambio, su objetivo es mantener abierta la comunicación con Trump, para evitar que las frustraciones del presidente estadounidense con Moscú empiecen a tener un costo. “Putin no tiene incentivos para poner fin a la guerra ahora mismo”, dijo la investigadora del Carnegie Russia Eurasia Centre, Alexandra Prokopenko. “Lo que le importa es mantener la atención de Trump”.

En ese frente, Moscú enfrentaba más riesgos. Trump, que llegó al cargo prometiendo acabar con la guerra en 24 horas, había expresado su irritación porque Putin era “muy agradable” mientras simultáneamente atacaba Ucrania y alimentaba a Washington con “muchas tonterías”. Por primera vez desde que asumió, Trump comenzó a permitir transferencias más significativas de armamento a Kiev y amenazó con aplicar aranceles a India por comprar petróleo ruso.

Pero este ánimo impaciente cambió casi de la noche a la mañana después de la visita a Moscú del enviado especial estadounidense Steve Witkoff el miércoles pasado — apenas dos días antes del plazo de Trump para lograr un alto el fuego o imponer sanciones. En lugar de más problemas para el Kremlin, lo que surgió fue la primera invitación de Putin a un presidente estadounidense para reunirse en EEUU desde que vio a George W. Bush en 2007.

La reunión en Alaska, que surgió de aquello, es el resultado de que tanto Putin como Trump “se acorralaran mutuamente”, dijo el profesor de política rusa en el King’s College de Londres, Sam Greene.

Según Greene, Putin nunca iba a anunciar un acuerdo en el plazo de Trump, ya que eso habría señalado debilidad bajo presión, y Trump estaba incómodo con la idea de imponer sanciones que podrían resultar ineficaces y “parecer débil dos veces”.

“El hecho de que Putin vaya a EEUU no como un prisionero, que haya pasado de ser objeto de frustración a alguien bienvenido, y que la reunión se produzca sin ucranianos ni europeos presentes — todo eso es una victoria diplomática”, añadió Greene.

El encuentro entre Trump y Putin sin la presencia del presidente ucraniano Volodymyr Zelenski — un objetivo largamente buscado por el Kremlin — parece haberse logrado sin que Rusia hiciera concesiones significativas sobre sus objetivos centrales en la guerra. Para el exministro de Exteriores ruso, Andrei Kozyrev, esto subraya que la reunión en sí sería “una ganancia política para Putin”, obtenida “tanto a nivel interno como internacional, y sin coste, a diferencia de su contraparte”.

La estrategia rusa: objetivos y contexto de guerra

Para funcionarios ucranianos, el paso hacia las conversaciones representa un intento de Putin de lograr al menos tres objetivos concretos. Alyona Getmanchuk, recién nombrada jefa de la misión de Ucrania ante la OTAN, dijo que busca salir del aislamiento, evitar nuevas sanciones y aprovechar la determinación de Trump de acabar con la guerra “para resolver por medios diplomáticos las tareas que no logró cumplir por medios militares”.

El frenesí diplomático ocurre mientras las fuerzas ucranianas enfrentan creciente presión en el este, con el ejército ruso intentando ahora cercar varias ciudades que han sido bastiones estratégicos para los defensores ucranianos.

Rusia tomó 502 km² de territorio ucraniano en julio, a un ritmo similar al de junio y mayo, y uno de los más altos en el último año, según la agencia de inteligencia de fuente abierta que monitorea el conflict, Black Bird Group.

DeepState, un grupo de seguimiento de la guerra vinculado al Ministerio de Defensa ucraniano, informó el domingo que las fuerzas rusas lograron avanzar casi 7 km en una zona cercana a la ciudad de Pokrovsk, que han intentado rodear durante el último año.

En el frente económico, Rusia se siente menos confiada, ya que sus ingresos energéticos han caído un 20% interanual en los primeros siete meses debido a la baja de los precios del petróleo, y los nuevos aranceles de Trump a India aumentan la presión.

“La economía rusa es hoy más débil que en cualquier otro momento de los últimos tres años”, dijo el experto en la economía rusa del Instituto Alemán de Asuntos Internacionales y de Seguridad (SWP), Janis Kluge. Pero añadió que la situación no es lo suficientemente grave como para cambiar la postura de Putin sobre Ucrania.

“Para Putin, las amenazas de sanciones son un síntoma de la frustración de Trump”, agregó. “Está más preocupado por el creciente enfado de Trump que por el impacto de nuevas sanciones”.

Los detalles completos de las conversaciones entre Putin y Witkoff no se han revelado, pero en llamadas de EEUU con sus homólogos europeos y ucranianos, así como en declaraciones públicas, surgió la posibilidad de intercambiar territorio ucraniano.

“Habrá algún intercambio de territorios, para beneficio de ambos”, dijo Trump. Inmediatamente después de la reunión, Moscú calificó las propuestas de Witkoff como “aceptables” pero no comentó las declaraciones de Trump sobre un intercambio de tierras.

Putin ha reiterado que sus condiciones para Ucrania siguen siendo las mismas. “Ni siquiera son condiciones, sino los objetivos de Rusia”, dijo al presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko,mientras ambos estaban sentados en un banco en el Monasterio de Valaam, en el norte de Rusia, el 1 de agosto.

“El objetivo principal es eliminar las causas profundas de esta crisis”, añadió Putin, citando su discurso de casi 90 minutos del pasado junio, en el que enumeró sus exigencias, intercaladas con anécdotas históricas.

Estas incluyen la renuncia oficial de Ucrania a la membresía en la OTAN y su estatus no nuclear, su “desmilitarización” y “desnazificación” — una exigencia vaga que equivale esencialmente a la destitución de Zelenski.

También dijo que Ucrania debe “retirar completamente” sus fuerzas de cuatro regiones ucranianas que Rusia solo controla parcialmente, pero que decidió incorporar oficialmente a su territorio.

Putin “no excluye” que Ucrania pueda “mantener la soberanía” sobre las regiones de Jersón y Zaporiyia, siempre que otorgue a Rusia acceso a Crimea a través de ellas. “Kiev debe garantizar un servidumbre [término legal para el derecho de uso de un terreno]”, añadió.

La exigencia de que Ucrania retire sus tropas de las regiones de Donetsk y Lugansk es “una trampa de negociación”, dijo Volodymyr Fesenko, analista político radicado en Kiev.

“Putin entiende perfectamente que Ucrania no aceptará concesiones unilaterales, y tratará de usar esta reunión con Trump y nuestro rechazo al plan ruso para acusar a Ucrania de no querer acabar con la guerra”, dijo.

Aunque las encuestas han mostrado un creciente agotamiento en Ucrania y cierto apoyo a un posible alto el fuego, persiste una amplia oposición a que el país ceda a las demandas rusas retirándose de áreas pobladas.

Casi tres cuartas partes de los ucranianos encuestados en julio por el Instituto Internacional de Sociología de Kiev rechazaron un plan para poner fin a la guerra que implicaría que Ucrania cediera por completo las regiones de Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporiyia, renunciara a unirse a la OTAN y aceptara limitaciones a su ejército.

Una ligera mayoría, del 54%, apoyó un plan en el que la línea del frente se congelaría, Ucrania recibiría garantías de seguridad de EE.UU. y Europa, y las sanciones a Rusia se levantarían gradualmente.

Expectativas ante la cumbre

Con la cumbre de Alaska acercándose, tanto Zelenski como Putin han estado trabajando para reforzar el apoyo de sus respectivos aliados.

Los negociadores ucranianos quieren que Europa y EEUU insistan en que las negociaciones solo se lleven a cabo después de un alto el fuego o una reducción significativa de las hostilidades.

Putin, por su parte, habló por teléfono con líderes de nueve países que Moscú considera amigos, incluido Xi Jinping de China, y recibió en el Kremlin al presidente de Emiratos Árabes Unidos y al asesor de seguridad nacional de India.

“No hay una alternativa real más que congelar el conflicto a lo largo de la línea de frente actual. El estancamiento posterior a la guerra de Corea es mucho más probable que una paz duradera”, dijo el analista político radicado en Moscú, Andrey Kolesnikov.

“Putin querría dividir el mundo en esferas de influencia con Trump y Xi. Una nueva Yalta y una guerra fría, eso es exactamente lo que quiere. Está ansioso por reclamar los laureles de [Joseph] Stalin”, añadió Kolesnikov.