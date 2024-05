Las acciones de Disney caen 9,5%, a pesar de que el streaming reportó ganancias por primera vez

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Los Ángeles/Nueva York

Las acciones de Disney cayeron 9,5% este martes, a pesar de que reportó la primera ganancia en su negocio principal de streaming desde que se lanzó a una batalla con Netflix hace cinco años.

La unidad de streaming de Disney+ y Hulu obtuvo una ganancia operativa de US$ 47 millones en el trimestre hasta fines de marzo, en comparación con una pérdida de US$ 587 millones del año anterior.

Disney logró el hito meses antes de lo esperado gracias a la reducción de costos y la popularidad de los programas de Hulu, incluidos Shogun y The Bear.

El negocio total de streaming directo al consumidor del grupo, que incluye el servicio deportivo ESPN+, redujo su pérdida operativa a US$ 18 millones en el trimestre.

El negocio del streaming ha perdido más de US$ 11 mil millones desde su lanzamiento, pero Disney ha reducido costos y aumentado los precios en un esfuerzo agresivo por lograr rentabilidad.

“Cruzar temprano el umbral de rentabilidad es algo por lo que podemos sentirnos muy bien”, dijo a Financial Times Hugh Johnston, director financiero de Disney.

El analista de Forrester, Mike Proulx, dijo: “Es extremadamente raro en el streaming escuchar la palabra ‘rentable’, pero Disney finalmente lo logró, más o menos. Este es un gran punto de inflexión para Disney y para el mercado del streaming en general”.

Disney+ perdería dinero en el trimestre actual debido a Disney+ Hotstar en India, aunque se esperaba que el negocio de streaming combinado fuera rentable en el cuarto trimestre, dijo la compañía, ya que pronosticaba nuevas mejoras en la rentabilidad del streaming el próximo año.

La noticia del streaming se produjo cuando Disney informó una pérdida neta de US$ 20 millones, debido en gran parte a deterioros del fondo de comercio, sobre US$ 22.100 millones en ingresos en el trimestre hasta fines de marzo. Esto se compara con unos ingresos netos de US$ 1.300 millones y unos ingresos de US$ 21.800 millones en el mismo período del año anterior.

Excluyendo esos deterioros, las ganancias ajustadas de Disney de US$ 1,21 por acción aumentaron un 30% respecto al año anterior y superaron los US$ 1,10 que esperaba Wall Street. La compañía también elevó su objetivo de ganancias ajustadas para todo el año.

Parques fuera de EEUU

El director ejecutivo, Bob Iger, dijo que los sólidos resultados se debían en gran parte a su división de experiencias, donde los parques temáticos fuera de Estados Unidos, incluido Shanghai Disney, tuvieron un buen desempeño.

“Estamos impulsando el crecimiento de nuestro negocio de experiencias con una serie de inversiones estratégicas a corto y largo plazo”, afirmó.

El informe de ganancias fue el primero desde que Iger se defendió de un desafío de representación de Nelson Peltz de Trian Partners, que buscaba dos puestos en el directorio. Iger dijo que los últimos resultados eran una prueba de que “las iniciativas de recuperación y crecimiento que implementamos el año pasado han seguido dando resultados positivos”.

El plan de Iger para revitalizar los estudios cinematográficos de la compañía se pondrá a prueba con próximos estrenos que incluyen El Reino del Planeta de los Simios este mes, Inside Out 2 de Pixar en junio y Deadpool & Wolverine de Marvel en julio.

En una llamada con analistas, Iger dijo que estaba “trabajando duro” para restaurar la producción creativa de Disney después de una serie de decepciones en taquilla.

“He estado trabajando duro con el estudio para reducir la producción y centrarme más en la calidad. Eso es particularmente cierto con Marvel”, dijo.

Vamos a ver aproximadamente dos series de televisión al año, en lugar de cuatro, y reduciremos nuestra producción cinematográfica de cuatro al año a dos, o el máximo [sería] tres”, agregó.