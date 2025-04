Cuesta arriba: la guerra comercial podría subir hasta en 50% el precio de las bicicletas en EEUU

Por: Financial Times, traducido por Sofía Pelfort

R. Wright

Los consumidores estadounidense se enfrentan a fuertes aumentos de precios en bicicletas tras la entrada en vigencia de los aranceles de Trump, que afectan gravemente a una industria que depende en gran medida de la fabricación China.

Este miércoles Donald Trump anunció la imposición de nuevos aranceles de 125% a China. Tras haber amenazado con fuertes gravámenes a otros países asiáticos fabricantes de bicicletas, prorrogó la medida por 90 días. Pese a que este último plan arancelario se revocó, durante la mañana de este jueves el jefe de Estado volvió a subir a 145% la tarifa al gigante asiático.



Arnold Kamler, presidente de la empresa familiar Kent International, uno de los mayores fabricantes de bicicletas de EEUU, advirtió que los precios en toda la industria podrían subir hasta un 50% si Trump mantiene los aranceles en los niveles actuales.

"Peor desempeño en más de una década"

Las marcas estadounidenses de bicicletas importan alrededor del 90 % de los aproximadamente 12,5 millones de bicicletas que venden anualmente. La mayor parte se fabrica en China, aunque Taiwán, Vietnam y Camboya también producen una gran cantidad.

Los aranceles, y la creciente amenaza de que aumenten llegaron en un momento difícil para la industria estadounidense de bicicletas, valorada en US$ 6 mil millones. El auge de ventas durante la pandemia se ha revertido y la inflación ha disparado los costos para los fabricantes.



Las bicicletas para adultos de Kent International tienen un precio que oscila entre los US$ 149,99 y los US$ 524,99. La compañía subió los precios a 12% en 2024 tras el arancel inicial del 20% impuesto por Trump a China.

Kamler dijo que esperaba que los precios aumentaran al menos otro 25% debido al arancel adicional del 34% que impuso el presidente estadounidense la semana pasada.

El arancel adicional del 50% que Trump impuso a los productos chinos, anunciado el 7 de abril en respuesta a los aranceles de represalia de China, "haría que mis bicicletas fueran indeseables y demasiado caras", declaró Kamler, antes de que el mandatario impusiera aranceles aún más altos a los productos chinos.

Kent International espera vender 1,4 millones de bicicletas en Estados Unidos este año, lo que sería su peor desempeño en más de una década debido a los aranceles de Trump. "Nuestras ventas han estado cayendo constantemente debido a que nuestros precios están tan altos ahora", declaró Kamler. "No se nos ha tenido en cuenta a pesar de los cientos de empleos que hemos creado hasta ahora".

Precios cuesta arriba

Trump aseguró estar implementado aranceles para revitalizar la industria manufacturera estadounidense.

Sin embargo, Kamler explicó que, aunque Kent International repatrió parte del ensamblaje de Asia a Estados Unidos en 2014 (ensambla cientos de miles de bicicletas al año en su fábrica de Carolina del Sur), aún tendría que subir los precios de estas bicicletas porque importa la mayoría de los componentes de China.

"Estamos en un verdadero dilema ahora", concluyó Kamler. “Hemos establecido una fábrica, pero también estamos pagando tarifas muy altas”.

Las quejas de Kamler coincidieron con las de varias figuras de la industria, incluyendo al Grupo Giant de Taiwán, uno de los mayores proveedores de bicicletas en Estados Unidos. La empresa afirmó que los aranceles eran "absolutamente perjudiciales" para la industria y que, de mantenerse, Giant "se verá inevitablemente obligada a reflejar el costo".

Matt Moore, asesor general de PeopleForBikes, un grupo de presión de la industria, advirtió que los mayores costos de importación obligarían a muchas empresas a la insolvencia o a fusionarse con rivales.

“El clima en la industria es bastante sombrío porque nos enfrentamos a una amenaza potencialmente existencial”, dijo Moore. “Las empresas con mejor acceso al capital y ventajas operativas subirán los precios para cubrir costos y preservar los márgenes. Las empresas que no puedan hacerlo podrían sucumbir a este nuevo entorno comercial”.

PeopleForBikes está presionando para obtener una reducción de aranceles para las importaciones de cuadros y otros componentes, y préstamos a bajo interés para que las empresas construyan fábricas.

Kamler mantuvo la “esperanza” de que la administración Trump reduciría los aranceles: “Si nada cambia, lo único que sucederá es que los precios de las bicicletas subirán entre un 30% y un 50%".