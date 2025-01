"Donald de Dubai": Así es el magnate inmobiliario que se codea con Trump

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Por favor, para ver correctamente este sitio,

habilite javascript.



Para ver las instrucciones para habilitar javascript

en su navegador, haga click Javascript está deshabilitado en su navegador web.Por favor, para ver correctamente este sitio,Para ver las instrucciones para habilitar javascripten su navegador, haga click aquí

Cuando el multimillonario emiratí Hussain Sajwani le mencionó casualmente a su socio comercial de largo plazo Donald Trump durante una cena que planeaba expandirse a los centros de datos de Estados Unidos, el presidente electo percibió una oportunidad.

"Dice: 'Tengo una conferencia de prensa en unos días y me gustaría anunciar eso'", dijo Sajwani en una entrevista con el Financial Times la semana pasada en su villa en la conocida Palmera artificial de Dubai, un área que se ha convertido en símbolo de la exhuberante riqueza del lugar y su atractivo para los millonarios globales, desde futbolistas hasta exjerarcas de la guerra.

En una conferencia de prensa celebrada este mes en Mar-a-Lago, el hombre más poderoso del mundo describió a Sajwani como un “gran inversionista”, mientras ambos anunciaban, uno al lado del otro, una inversión prevista de US$ 20.000 millones.

Esto puso el foco mundial en el empresario emiratí, que empezó en el sector de los servicios de alimentación y ha construido franjas del deslumbrante centro comercial de Oriente Medio a través de su empresa Damac, el mayor promotor inmobiliario privado de Dubái.

El plan de invertir US$ 20.000 millones en cuatro años parece ambicioso. La empresa de centros de datos de Sajwani, Edgnex, aún no tiene contratos con inquilinos para sus 2.000 MW de centros de datos planificados en Estados Unidos. La empresa, fundada en 2021, está cerca de tener 15 MW de centros de datos operativos en Arabia Saudita y Tailandia.

La inversión sería una gran suma para Damac, que tenía US$ 5.000 millones en efectivo en su balance a junio del año pasado.

Sajwani dice que espera depender en gran medida de préstamos bancarios para financiar los planes, y agrega que la cifra de US$ 20 mil millones se estimó a partir de "cuánto creemos que podemos obtener del tiempo de gestión, la adquisición de tierras y nuestra propia capacidad de nuestro propio balance".

Foto: Reuters

La historia con Trump





A Sajwani, a quien a veces llaman “el Donald de Dubai”, la comunidad empresarial de la ciudad lo considera un extraño. Perteneciente a la secta musulmana chií minoritaria, se lo considera un emprendedor arriesgado que se ha aferrado a la montaña rusa del mercado inmobiliario de Dubai, que va y viene. “A las antiguas familias (de Dubai) no les gusta realmente”, dijo un ejecutivo de Dubai que ha trabajado con Sajwani.

En cambio, el magnate inmobiliario ha encontrado un aliado en Estados Unidos. Sajwani y Trump se conocen desde 2011, cuando Damac y la Organización Trump construyeron el primer campo de golf con la marca Trump en Oriente Medio.

Los planes para un segundo campo de golf diseñado por Tiger Woods en Dubai fracasaron, dijo Sajwani, aunque el proyecto sigue en el sitio web de la Organización Trump. No obstante, las familias se han mantenido en contacto: los hijos de Trump asistieron a la boda de la hija de Sajwani y Sajwani dijo que sus esposas se habían hecho amigas.

El magnate emiratí tiene vínculos con otros miembros del círculo íntimo de Trump. Ha invertido en SpaceX y xAI, de Elon Musk. El hombre de 72 años fue fotografiado junto a ambos hombres en la celebración de Nochevieja de Trump.

Desde el campo de golf Dubai Trump International, la Organización Trump ha vendido su nombre a desarrollos con otros socios en la región: un resort en Omán está en construcción, mientras que dos torres, una en la segunda ciudad de Arabia Saudita , Yeddah, y otra en Dubai, están planeadas.

Estos vínculos comerciales con Medio Oriente han suscitado preguntas sobre posibles conflictos de intereses para el presidente electo, aunque se ha alejado de la Organización Trump.

Los hijos de Trump, que dirigen el conglomerado, esperan sacar provecho del fuerte crecimiento económico poscovid en la región del Golfo, autocrática y rica en hidrocarburos. “Si eres un desarrollador, Dubái es casi un patio de recreo para ti”, dijo Eric Trump en una entrevista con el FT el año pasado, calificando el crecimiento de la región de “explosivo”.

El último auge de Dubái ha hecho que las ventas de Damac se disparen.

Los ingresos para los seis meses hasta junio de 2024, según las últimas cuentas de Damac Real Estate disponibles, alcanzaron los US$ 1.400 millones, más del doble de los US$690 millones del mismo período del año anterior. Las ganancias antes de impuestos aumentaron a US$ 456 millones, frente a los US$ 297 millones.

Foto: Reuters

Las lecciones

Sajwani, de voz suave y cuyo patrimonio neto, según Forbes, supera los US$ 5.000 millones, es hijo de un trader de mercado y una vendedora puerta a puerta.

Los empresarios locales recuerdan su primera aventura en los años 80, como un establecimiento de comida rápida en un centro comercial. Después, Sajwani fundó una empresa de catering industrial y compró terrenos y propiedades en Dubái, cuando la ciudad se estaba consolidando como centro regional en los años 90. Fundó Damac en 2002.

La empresa sobrevivió a duras penas a la crisis financiera mundial de 2008 y al estallido de la burbuja inmobiliaria de Dubai. “Teníamos dificultades para pagar los salarios”, recuerda Sajwani. “Fui a los bancos en noviembre de 2008 y les dije a todos que estaba en muy mala situación”. Dijo que los banqueros reestructuraron su deuda mientras él negociaba con los propietarios de las tierras y los clientes.

“Este tipo tiene nueve vidas”, dijo un banquero internacional con sede en Dubai. “Ha estado a punto de implosionar muchas veces”.

La empresa promocionó sus edificios desde China hasta la India, en un intento de atraer nuevos compradores al volátil mercado inmobiliario de Dubai. Pero su reputación se vio afectada por una asociación con la mala calidad de las obras de construcción. “Tuvimos un desafío en 2011 y 2010”, dijo Sajwani. “Lanzamos algunos productos (...) en una ubicación mediocre. Y los vendimos muy baratos”. Insistió en que la calidad coincidía con el precio, pero reconoció que los compradores podrían haber esperado algo mejor.

“¿Fuimos perfectos? No. Hubo edificios en los que, estoy de acuerdo, podríamos haber hecho un trabajo mucho mejor”, admitió Sajwani. “Aprendimos la lección... Si observamos nuestros edificios, que se han entregado recientemente en los últimos años, no creo que hayamos tenido un problema de calidad”.

Las técnicas de marketing de Damac, una empresa privada, sacudieron un mercado inmobiliario dominado por promotores estatales como Nakheel y Emaar. Además de vuelos gratuitos a Dubai para los potenciales inversores, Damac prometió coches de lujo gratis a los compradores de apartamentos.

En 2014, Mohamed Alabbar, presidente de la empresa rival Emaar, criticó estas promociones por considerarlas “poco éticas”, pero Sajwani calificó los obsequios como “la mejor y más grandiosa idea”.

Damac se expandió más allá de Dubai, con proyectos desde Miami hasta las Maldivas. Sin embargo, las aventuras de Sajwani en el extranjero al principio resultaron difíciles: una compra de tierras en Egipto en 2006 terminó en una batalla legal con el estado tras el derrocamiento en 2011 del dictador Hosni Mubarak. Sajwani fue sentenciado a cinco años de prisión en ausencia por cargos de corrupción en 2011, aunque el fiscal general de Egipto suspendió posteriormente la sentencia. Sajwani dijo que el juicio tenía motivaciones políticas.

“Después de eso, dejé de invertir en países donde iba a tener dificultades”, dijo Sajwani.

Apuesta arriesgada

El empresario no siempre ha sabido ganarse el cariño de los inversores externos. En 2022, retiró las acciones de Damac de la Bolsa de Dubái y recuperó el control total. Algunos inversionistas se quejaron de que habían financiado la empresa durante el estancamiento del mercado y que estaban siendo expulsados ​​cuando el precio de las acciones estaba volviéndose a su favor.

Sajwani negó que hubiera planeado el acuerdo para obtener beneficios y dijo que los “especuladores” del mercado motivaron la decisión: “No vimos que salir a bolsa nos beneficiara. Recibíamos mucha negatividad de los especuladores”.

Foto: Bloomberg

Los centros de datos estadounidenses son su última apuesta arriesgada. Edgnex dijo que inicialmente planeaba formar empresas conjuntas con empresas establecidas o potencialmente comprar instalaciones existentes y terrenos preparados para el desarrollo. Aun así, los analistas dijeron que alcanzar su objetivo de 2000 MW de capacidad en Estados Unidos sería difícil en un mercado tan abarrotado.

"Una vez que hayas encontrado el poder, como desarrollador, especialmente como alguien nuevo en el espacio, el desafío es encontrar un lugar en la cola para obtener todo el equipo que necesitas", dijo Pat Lynch, jefe del equipo de Soluciones de Centros de Datos del asesor inmobiliario CBRE.

“Muchas veces, los desarrolladores más grandes y las empresas tecnológicas de gran escala han comprado su lugar en las colas con varios años de antelación”.

Un ejecutivo de la industria dijo que incluso una inversión de US$ 20.000 millones probablemente no daría resultados: “En el contexto de los centros de datos, es casi un bostezo”.

Es poco probable que los escépticos molesten a Sajwani. Al igual que su socio comercial presidencial, Sajwani insiste en que sus críticos se sienten incómodos con su papel de disruptor: “La gente te dirá: ‘Hussain Sajwani... es un hombre difícil’. ¿Qué hombre exitoso es fácil?”