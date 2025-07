El frustrado plan que realizó la consultora BCG para "relocalizar" a medio millón de palestinos de Gaza: un modelo incluía paquete a US$ 9 mil por persona

Por: Financial Times

Boston Consulting Group modeló los costos de reubicar a palestinos de Gaza y firmó un contrato multimillonario para ayudar a lanzar un plan de ayuda para el enclave destrozado, según una investigación del Financial Times.

La consultora ayudó a establecer la Fundación Humanitaria de Gaza (GHF, por sus siglas en inglés), respaldada por Israel y Estados Unidos, y apoyó a una empresa de seguridad relacionada. Sin embargo, posteriormente desautorizó el proyecto, que se ha visto empañado por la muerte de cientos de palestinos, y despidió a dos socios el mes pasado.

Según personas familiarizadas con el proyecto, el papel de BCG fue más extenso de lo que se ha descrito públicamente: se extendió durante siete meses, abarcó más de US$ 4 millones en trabajo contratado e implicó debates internos en los niveles directivos de la firma.

Más de una docena de empleados de BCG trabajaron directamente en el proyecto en desarrollo, denominado "Aurora", entre octubre y finales de mayo. Altos cargos de BCG analizaron la iniciativa, incluyendo al director de riesgos de la firma y al responsable de su práctica de impacto social.

El equipo de BCG también elaboró ​​un modelo financiero para la reconstrucción posguerra de Gaza, que incluyó estimaciones de costos para reubicar a cientos de miles de palestinos de la Franja y el impacto económico de un desplazamiento masivo de tal magnitud. Un escenario estimó que más de 500.000 gazatíes abandonarían el enclave con "paquetes de reubicación" por un valor de US$ 9.000 por persona, o alrededor de US$ 5.000 millones en total.

BCG afirmó que los socios a cargo del proyecto engañaron repetidamente a los altos cargos sobre el alcance del trabajo. Refiriéndose al trabajo en la Gaza posguerra, BCG declaró: "Al socio principal se le negó categóricamente, y él violó esta directiva. Rechazamos este trabajo".

GHF opera cuatro centros de distribución en Gaza que rompen con los modelos humanitarios tradicionales. El sistema militarizado está gestionado por contratistas de seguridad privada estadounidenses y custodiado por fuerzas israelíes, lo cual, según Israel, es necesario para impedir que la ayuda llegue a Hamás. La semana pasada, Estados Unidos anunció US$ 30 millones para esta iniciativa, cuya financiación hasta la fecha se ha mantenido en secreto.

La ONU ha descrito a GHF como una "hoja de parra" para ocultar los objetivos bélicos israelíes, y los grupos humanitarios se han negado a cooperar con ella. Desde el caótico lanzamiento de GHF en mayo, las fuerzas israelíes han matado a más de 400 palestinos que intentaban llegar a puntos de distribución distantes, según funcionarios de salud en Gaza.

Nueve personas familiarizadas con el trabajo de BCG describieron al Financial Times cómo una de las consultoras más prestigiosas del mundo se vio cada vez más involucrada en un plan impulsado por la Casa Blanca, pero condenado internacionalmente.

BCG ha dicho poco previamente sobre la magnitud de su participación. Ha descrito el trabajo como un proyecto pro bono que comenzó en octubre de 2024 "para ayudar a establecer una organización de ayuda destinada a operar junto con otras iniciativas de socorro".

BCG: "Detuvimos el trabajo"

BCG afirmó que el trabajo posterior no fue autorizado y ha buscado culpar a errores de juicio de dos socios principales de su departamento de defensa estadounidense con sede en Washington. Comentó al Financial Times: "Nuestra investigación en curso, a cargo de un bufete de abogados externo, ha corroborado la profunda decepción que expresamos hace semanas. No se reveló el alcance completo de estos proyectos, ni siquiera a la alta dirección".

BCG añadió que el trabajo realizado "violaba directamente nuestras políticas y procesos".

"Detuvimos el trabajo, despedimos a los dos socios que lo dirigían, no cobramos honorarios e iniciamos una investigación independiente. Estamos tomando medidas para garantizar que esto no vuelva a suceder", indicó.

BCG fue contratado originalmente por Orbis, una contratista de seguridad del área de Washington, para ayudar con un estudio de viabilidad para una nueva operación de ayuda, según personas familiarizadas con el trabajo pro bono inicial.

Orbis preparaba el estudio en nombre del Instituto Tachlith, un centro de estudios israelí. BCG fue elegida como consultora, según las fuentes, debido a su larga relación con Phil Reilly, un exagente de la CIA que trabajó para Orbis. Reilly también era asesor a tiempo parcial del departamento de defensa de BCG, donde trabajaban los dos socios despedidos, los veteranos militares Matt Schlueter y Ryan Ordway.