El jet privado, derechos en el directorio y US$ 26 millones en aceite de oliva que unen al exCEO Howard Schultz con Starbucks

Howard Schultz renunció como director ejecutivo de Starbucks por tercera vez el año pasado, pero su salida tuvo un límite. En 2018, el hombre que convirtió el negocio del café de Seattle en un imperio global había negociado un acuerdo para conservar un cargo de presidente emérito, por el resto de su vida.

El acuerdo permite al hombre de 71 años de edad asistir y observar las reuniones de la junta directiva, según documentos corporativos de Starbucks. Otros beneficios de por vida incluyen una credencial para acceder a la sede de la empresa y un espacio de estacionamiento.

El acuerdo, que sólo puede modificarse o renunciarse si ambas partes están de acuerdo, es una de las varias formas en que perduran las conexiones de Schultz con la compañía de Seattle. Su continua influencia se ha convertido en un tema más apremiante para la gerencia y los inversionistas a medida que los desafíos que enfrenta Starbucks han proliferado este año.

Entre ellos se encuentran un accionista activista que presiona por cambios, baristas sindicalizados que presionan por mejores condiciones, la desaceleración de las ventas en China y, esta semana, su segundo trimestre consecutivo de resultados fallidos. Sus acciones han bajado un 20% este año.

La pesadilla que enfrenta el CEO de Starbucks

Pero los vínculos del exCEO no se limitan al acceso y al título. Van desde que Starbucks reembolsa a Schultz cuando utiliza su jet privado para fines corporativos hasta que él posee una participación en una empresa que produce aceite de oliva virgen extra para una de las bebidas de café de la compañía.

Cuando Schultz estaba terminando su tercer período a cargo, mientras viajaba por Sicilia se le presentó la idea de comer una cucharada de aceite de oliva todos los días. Esto lo inspiró a crear Oleato, que Starbucks comenzó a ofrecer a sus clientes a principios de este año.

Los documentos corporativos muestran que Schultz no solo originó la idea; también poseía el 19% del negocio familiar al que Starbucks compra su petróleo. Starbucks pagó a la empresa Partanna alrededor de 26 millones de dólares el año pasado.

Débil gobernanza

"Hay una serie de inversores y personas del gobierno corporativo que dirían que estos son signos de que la compañía tiene un gobierno muy débil", dijo Doug Chia, presidente de la consultora Soundboard Governance, sobre los continuos vínculos de Schultz.

Si bien Starbucks ha agregado seis nuevos miembros a la junta directiva en los últimos dos años, su presidenta, la codirectora ejecutiva de Ariel Investments, Mellody Hobson, se ha descrito a sí misma como una amiga cercana de Schultz.

"Tenemos una junta directiva altamente comprometida con amplia experiencia, sólido criterio y profunda dedicación necesarias para liderar una organización global e impulsar el valor a largo plazo para las partes interesadas", dijo un portavoz de Starbucks. "Como empresa, aplicamos sistemáticamente los más altos estándares de gobernanza y rendición de cuentas a las decisiones que tomamos, y somos transparentes al respecto".

Nunca fue probable una salida completamente limpia para Schultz, quien fue director ejecutivo durante unos 14 años a partir de 1986, luego nuevamente de 2008 a 2017, y más recientemente como director ejecutivo interino de 2022 a 2023. Con una participación accionaria valorada en alrededor de US$ 1.600 millones, sigue siendo el mayor inversor individual de Starbucks.

Los headhunters han calificado los repetidos regresos de Schultz al frente de Starbucks como evidencia de una mala planificación de la sucesión y una señal clara de su continua influencia sobre la junta directiva. Los propios documentos presentados por la compañía informan que los accionistas dijeron que el regreso de Schultz al puesto principal en 2022 mostraba que “la junta directiva y Starbucks carecían de un plan de sucesión de director ejecutivo adecuado”.

Schultz, quien en 2020 se postuló brevemente para la presidencia de Estados Unidos, ha dicho que su período más reciente al mando fue el último. “Nunca volveré porque encontramos a la persona adecuada”, dijo cuando Starbucks anunció que Laxman Narasimhan, un ex ejecutivo de PepsiCo que había estado dirigiendo el grupo de consumidores británico Reckitt, lo reemplazaría.

Sin embargo, incluso cuando Schultz entregó el cargo a un sucesor en el que había pasado meses entrenando, el acuerdo de jubilación que garantizaba sus derechos en la junta directiva permaneció vigente, según un documento. Starbucks también acordó pagar los servicios de seguridad, incluidos “estudios de seguridad anuales” para Schultz durante los próximos 10 años. En caso de fallecer, seguiría pagando la seguridad de su esposa.

Los viajes aéreos de Schultz también siguen entrelazados con la cadena del café. Es propietario de un avión utilizado por Starbucks, según documentos presentados, por el cual la compañía pagó el año pasado a una entidad que controlaba alrededor de US$ 1 millón. También guardó su avión en un hangar de Starbucks, según muestran los documentos: en 2023, una entidad controlada por Schultz pagó a Starbucks alrededor de US$ 1,3 millones para cubrir el alquiler y otros costos de mantenimiento.

“Dada la naturaleza de celebridad y el aspecto más grande que la vida de Howard Schultz en la empresa y la influencia continua que ha tenido. Me sorprende, pero no me sorprende, que estas cosas estén ahí”, dijo Chia.

Lejos, pero cerca

Schultz no ha ejercido su capacidad para asistir a las reuniones de la junta directiva desde que dejó su cargo, según una persona familiarizada con el asunto, y no tiene acceso a las actas de las reuniones, dijo otra persona. La junta directiva puede impedirle asistir a las reuniones, según muestran los documentos, pero el acuerdo es inusual para una empresa pública, según los especialistas en gobierno corporativo.

“No tiene las responsabilidades legales de un director, pero tiene parte del poder asociado de manera suave con ser director”, dijo Ann Lipton, profesora de derecho de la Universidad de Tulane especializada en valores y litigios corporativos. "Eso crea problemas para los accionistas en el sentido de que no está claro qué tipo de poder ejerce o cuáles son sus responsabilidades legales".

Existen otros ejemplos en la vida corporativa estadounidense. Phil Knight, fundador de Nike, pasó a ser presidente emérito en 2016, y la compañía de calzado le extendió una “invitación permanente” para que fuera un “observador sin derecho a voto” en las reuniones de la junta directiva, según documentos de Nike. Jack Welch, el fallecido director ejecutivo de General Electric, se jubiló en 2001 con beneficios que iban desde una limusina con chofer hasta el uso ilimitado de los aviones de GE.

La continua influencia de Schultz añade complejidad a las negociaciones de la empresa con Elliott Investment Management, que, según informó el Financial Times, ha presionado para obtener representación en la junta directiva. Narasimhan dijo en la conferencia telefónica sobre resultados de la compañía el martes que sus conversaciones con el activista "hasta la fecha han sido constructivas".

Sin embargo, Schultz ha hecho saber a algunos miembros de la junta su oposición a un acuerdo con Elliott. La empresa, que esta semana comunicó a los inversores que se estaba preparando un cambio de rumbo, no ha anunciado ningún acuerdo con el activista. Elliott se negó a hacer comentarios.

Citando una entrevista con un ex ejecutivo, los analistas de Bernstein escribieron en una nota la semana pasada: “Los procesos de toma de decisiones todavía están fuertemente influenciados por la presencia de Howard Schultz, aunque de manera informal”.

Por su parte, Schultz sostiene que ha cortado el cordón umbilical. "Estoy mirando desde lejos y apoyando y animando a Starbucks", dijo al podcast Acquired en junio. Sin embargo, también ha compartido públicamente críticas a sus sucesores, diciendo: "La empresa no ha funcionado como creo que debería haberlo hecho".

Semanas antes de que renunciara el año pasado, Starbucks emitió un comunicado elogiando el momento "hito" cuando dio con Oleato, citando a Schultz diciendo: "En más de 40 años, no recuerdo un momento en el que haya estado más entusiasmado."

Esta semana, meses después de que el producto saliera a la venta, Oleato no fue mencionado en la llamada sobre resultados de su antigua empresa.