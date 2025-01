El modelo chino de IA de bajo costo de DeepSeek desploma a las tecnológicas: Nvidia pierde un récord de más de US$ 600 mil millones en valor de mercado

Por: Financial Times

Las acciones tecnológicas de Wall Street se derrumbaban el lunes, luego que los avances de la empresa china de inteligencia artificial DeepSeek con un modelo de bajo costo generaran dudas sobre si Estados Unidos podrá mantener su liderazgo en IA.



El aparente éxito de DeepSeek al igualar las capacidades de los modelos de inteligencia artificial estadounidenses con un presupuesto mucho menor ha llevado a los inversionistas a cuestionar las enormes sumas gastadas por los gigantes tecnológicos estadounidenses en fabricación de chips centrados en inteligencia artificial como Nvidia, cuyo valor de mercado cayó más de US$ 600 mil millones.

DeepSeek atrajo una creciente atención de los inversionistas tras la publicación, la semana pasada, de su último modelo de inteligencia artificial de lenguaje grande (LLM, en inglés), que mostró un rendimiento comparable al de sus rivales estadounidenses OpenAI y Meta.

Las acciones de Nvidia cayeron hasta un 17,8%, borrando alrededor de US$ 620.000 millones de su capitalización de mercado. Eso lo deja a punto de superar su propio récord de pérdida en un día en capitalización de mercado, establecido en septiembre cuando cayó US$ 279.000 millones.

La startup china asegura haber logrado avances en el entrenamiento de modelos utilizando muchos menos chips Nvidia que sus competidores en Estados Unidos, lo que pone en duda las futuras compras de hardware relacionado con IA por parte de Silicon Valley y el esperado retorno de la inversión.

El chatbot de la compañía china, un rival de ChatGPT de OpenAI, se posicionó como la aplicación más descargada en la App Store de Apple en Estados Unidos durante el fin de semana.

Caída en las acciones

El Nasdaq Composite cayó 3,5% poco después de la apertura, mientras que el S&P 500 retrocedió alrededor de 2%. Nvidia, que ha liderado las alzas en el último año gracias a las apuestas de que las grandes empresas tecnológicas necesitarían una gran cantidad de chips avanzados para impulsar sus modelos de Inteligencia Artificial, se hundió 13%.

“Es definitivamente por DeepSeek”, afirmó un gestor de fondos radicado en Tokio sobre las ventas del lunes, agregando que los inversores estaban evaluando rápidamente si el gasto en hardware para IA podría ser mucho menor de lo que se estima actualmente.

El año pasado, las empresas tecnológicas estadounidenses de gran capitalización invirtieron US$ 224 mil millones en IA, según UBS, que proyecta que la cifra alcanzará los US$ 280 mil millones este año. OpenAI y SoftBank anunciaron la semana pasada un plan para invertir US$ 500 mil millones en infraestructura de IA en los próximos cuatro años.

DeepSeek

Fundada por el gestor de fondos de cobertura Liang Wenfeng, DeepSeek publicó la semana pasada un artículo detallado sobre cómo construir un LLM que pueda aprender y mejorarse automáticamente.

“DeepSeek R1 es el momento Sputnik de la IA”, escribió el inversionista de capital de riesgo Marc Andreessen en X, haciendo una analogía con el impacto del éxito soviético en lanzar el primer satélite al espacio.

“Parece que empieza a haber un reconocimiento de que China no ha estado inactiva, incluso mientras se aplicaban aranceles y restricciones de inversión a las empresas tecnológicas”, dijo Mitul Kotecha, jefe de estrategia macro y de divisas para mercados emergentes en Asia de Barclays.

Algunos analistas advirtieron que la reacción del mercado era exagerada y que los avances de DeepSeek podrían, a largo plazo, ser beneficiosos para fabricantes de chips como Nvidia.

Dylan Patel, analista principal de la consultora de semiconductores SemiAnalysis, señaló que reducir los costos de entrenamiento y operación de modelos de IA facilitaría y abarataría la adopción de aplicaciones de IA por parte de empresas y consumidores.

“Los avances en eficiencia de entrenamiento e inferencia permiten una mayor escala y proliferación de la IA”, dijo Patel. “Este fenómeno ha ocurrido durante décadas en la industria de semiconductores, donde la Ley de Moore redujo los costos a la mitad cada dos años mientras la industria seguía creciendo y añadiendo capacidades a los chips”.

Un nuevo modelo

El pequeño laboratorio chino de inteligencia artificial sorprendió al mundo esta semana al revelar la receta técnica de su modelo de vanguardia, convirtiendo a su líder reservado en un héroe nacional que ha desafiado los intentos de Estados Unidos por frenar las ambiciones tecnológicas de China.

Las empresas estadounidenses, como OpenAI y Google DeepMind, han liderado los desarrollos en modelos de razonamiento, un campo relativamente nuevo de la investigación en IA que busca equiparar las capacidades cognitivas humanas. En diciembre, OpenAI, con sede en San Francisco, lanzó la versión completa de su modelo o1, aunque mantuvo en secreto sus métodos.

El lanzamiento de DeepSeek R1 desató un acalorado debate en Silicon Valley sobre si las empresas de IA mejor financiadas en Estados Unidos, como Meta y Anthropic, pueden defender su ventaja técnica.

Mientras tanto, Liang se ha convertido en un símbolo de orgullo nacional en China. Esta semana fue el único líder en IA seleccionado para asistir a una reunión pública de empresarios con el segundo líder más poderoso del país, Li Qiang, quien instó a “concentrar esfuerzos para superar tecnologías clave y centrales”.

En 2021, Liang comenzó a comprar miles de unidades de procesamiento gráfico (GPU) Nvidia para su proyecto paralelo de IA mientras dirigía su fondo de trading cuantitativo High-Flyer. Los expertos de la industria inicialmente consideraron sus acciones como excentricidades de un multimillonario buscando un nuevo pasatiempo.

“Cuando lo conocimos, era un tipo muy nerd con un terrible corte de pelo, hablando de construir un clúster de 10.000 chips para entrenar sus propios modelos. No lo tomamos en serio”, dijo un socio comercial de Liang.

Liang utilizó su experiencia en High-Flyer para maximizar el poder de chips Nvidia, acumulando riqueza con algoritmos para identificar patrones en los mercados financieros. En 2023 lanzó DeepSeek, con el objetivo de desarrollar una IA de nivel humano.

El equipo de DeepSeek ha demostrado ser excepcional al encontrar formas innovadoras de aprovechar chips limitados, especialmente después de que Washington prohibiera exportar las unidades más avanzadas de Nvidia a China.

“DeepSeek está siendo manejado como los primeros días de DeepMind”, afirmó un inversionista en Pekín. “Está enfocado puramente en la investigación y la ingeniería”.