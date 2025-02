Europa se tambalea tras el anuncio de Trump de conversaciones entre Estados Unidos y Rusia sobre Ucrania

Los funcionarios europeos temen tener que asumir el costo de la seguridad y la reconstrucción de la posguerra, mientras se recuperan de haber sido excluidos de las negociaciones de paz entre Estados Unidos y Rusia sobre Ucrania.



Donald Trump dijo el miércoles, después de hablar con el presidente ruso Vladimir Putin, que sus delegaciones “comenzarían negociaciones inmediatamente” para poner fin a la guerra, tomando por sorpresa a las capitales europeas.



Más de media docena de altos funcionarios europeos dijeron al Financial Times que esperaban que el presidente estadounidense les dijera que deben pagar la reconstrucción de Ucrania y desplegar tropas allí para mantener un acuerdo de paz en el que no participarían.



"Los estadounidenses no ven un papel para Europa en las grandes cuestiones geopolíticas relacionadas con la guerra. Será una verdadera prueba de unidad", afirmó un alto funcionario de la UE. “Trump nos ve como dinero y, francamente, no hemos sido claros sobre cómo sería nuestro lugar en la mesa a cambio de ese dinero”.



En una declaración emitida el miércoles por la noche, seis países europeos, entre ellos Alemania, Francia y el Reino Unido, dijeron: “Queremos discutir el camino a seguir con nuestros aliados estadounidenses... Ucrania y Europa deben participar en cualquier negociación”.



El ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius, lamentó el jueves que Washington haya hecho concesiones a Moscú antes del inicio de las conversaciones de paz, incluyendo la exclusión de la membresía de Ucrania en la OTAN.



“Es lamentable que Trump ya haya hecho concesiones públicas a Putin antes de que las negociaciones siquiera hayan comenzado”, dijo Pistorius antes de una reunión de ministros de Defensa de la OTAN en Bruselas. “Habría sido mejor hablar sobre la posible membresía de Ucrania en la OTAN primero en la mesa de negociaciones”.



También advirtió que la amenaza de Rusia podría no disminuir después de un acuerdo de paz. “Putin provoca constantemente a Occidente y nos ataca de nuevo. Sería ingenuo creer que la amenaza disminuirá realmente después de un acuerdo de paz de ese tipo”.

Los pasos de Trump

Los líderes y ministros europeos esperan obtener más claridad sobre los planes de Trump de las conversaciones con el vicepresidente estadounidense, JD Vance, y el enviado del presidente a Ucrania, Keith Kellogg, en la Conferencia de Seguridad de Múnich, que comienza el viernes.



Los funcionarios de la OTAN dijeron que no esperaban que Kellogg describiera los objetivos estadounidenses para las negociaciones en Munich, pero que sondearían las capitales europeas en las próximas semanas.



Antes del anuncio del miércoles, el equipo de Trump, incluido su enviado especial Steve Witkoff, había estado manteniendo conversaciones discretas con Moscú y el martes anunció la liberación de un profesor estadounidense encarcelado en Rusia a cambio de un prisionero ruso.



Trump describió la liberación de Marc Fogel como un “elemento potencialmente muy importante” para poner fin a la guerra y nombró a Witkoff como parte del equipo negociador con el lado ruso. Los otros tres negociadores son el secretario de Estado Marco Rubio, el director de la CIA John Ratcliffe y el asesor de seguridad nacional Mike Waltz.



En Kiev, los funcionarios han expresado su frustración con los líderes europeos. “Está claro que todo el mundo está esperando que Trump les diga qué hacer”, dijo un alto funcionario ucraniano.



El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, que recibió una llamada de Trump después de la conversación con Putin, asistirá al foro de Múnich. Zelensky ha dicho en repetidas ocasiones que una garantía de seguridad exclusivamente europea no será creíble.



Sin embargo, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, descartó el miércoles que se desplieguen tropas estadounidenses o que la OTAN desempeñe cualquier papel en la coordinación de las tropas sobre el terreno una vez finalizado el conflicto. “Cualquier garantía de seguridad debería estar respaldada por tropas europeas y no europeas capaces”, afirmó.



Un escenario en el que “EEUU diga: ‘Nosotros hicimos el alto el fuego, y ustedes deben arreglar todo lo demás’… no funcionaría [para nosotros]”, dijo un diplomático de la UE involucrado en discusiones entre capitales europeas. “Hay un límite a lo que la UE por sí sola puede proporcionar de manera realista en términos de dinero, armas y, en algún momento, tal vez tropas sobre el terreno”, añadieron.







UE y EEUU

Los diplomáticos de la UE están cada vez más nerviosos por las dificultades que han tenido altos funcionarios, incluida la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, para conseguir reuniones con miembros de la administración Trump.



Los gobiernos nacionales a menudo recurren a los contactos que han podido establecer bilateralmente para recabar información sobre el plan de paz antes de compartirlo con sus socios de la UE.



“Las instituciones de la UE todavía están luchando por encontrar a la persona adecuada con acceso directo a Trump para hablar con ella”, dijo un funcionario occidental con conocimiento de los intentos.



Una reunión entre Vance y von der Leyen el martes contenía pocos detalles sobre las líneas generales para negociar el futuro de Ucrania, dijeron personas informadas sobre la discusión, agregando que Kellogg era visto como el interlocutor más importante con respecto a la postura de Trump.



Las administraciones estadounidenses anteriores valoraron el diálogo con Bruselas en un intento de apuntalar la alianza transatlántica y mantener la unidad, dijo Jeremy Shapiro, director de investigación del Consejo Europeo de Relaciones Exteriores.



Sin embargo, Trump y su equipo han mostrado poco interés en hacerlo, afirmó. “Su papel para los europeos es: pagar por todo, no recibir ningún reconocimiento, ni siquiera asistir necesariamente a las reuniones y callarse”.