Inversores retroceden en fondos de energía limpia ante tasas altas y el impacto de Trump

Los inversores retiraron alrededor de US$ 30 mil millones de fondos mutuos enfocados en el clima durante 2024, luego de que un auge de cuatro años fuera frenado por condiciones económicas difíciles y la incertidumbre generada por la elección de Donald Trump.

Fue el primer año desde al menos 2019 en el que los retiros superaron las inversiones, destacando los desafíos del sector a pesar de los esfuerzos globales por combatir el cambio climático. Los activos bajo gestión crecieron más de siete veces en los cuatro años previos, alcanzando un récord de US$ 541 mil millones, pero cayeron a US$ 533 mil millones el año pasado, ya que las valoraciones positivas del mercado no lograron compensar completamente los retiros.

Las ventas cayeron desde un pico de US$ 151 mil millones a nivel global en 2021 a retiros de US$ 29 mil millones en 2024, según cifras provisionales de Morningstar sobre fondos abiertos y cotizados en bolsa compartidas con el *Financial Times*.

Este descenso en ventas ocurrió pese a los llamados crecientes para que el sector privado provea más capital para abordar el cambio climático, ya que los gobiernos enfrentan presupuestos ajustados tras la pandemia de Covid-19. Además, 2024 fue el año más cálido registrado hasta ahora, mientras el calentamiento global empeora.

Hortense Bioy, jefa de investigación en inversiones sostenibles de Morningstar, señaló que la elección de Trump —quien ha calificado el cambio climático como un engaño y prometido derogar la ley emblema de energía limpia de Joe Biden, el *Inflation Reduction Act* (IRA)— generó incertidumbre en torno a las inversiones verdes.

Las campañas de la derecha contra la inversión ESG (ambiental, social y de gobernanza) también frenaron las ventas, agregó. Sin embargo, los inversores continuaron apoyando fondos con un enfoque climático más amplio, como bonos verdes, ofertas bajas en carbono o de transición climática.

Caída en los fondos verdes

Los fondos bajos en carbono superaron al mercado general en 2024, con un rendimiento promedio del 13,16 % frente al 12,08 % de los fondos globales de gran capitalización. Pero los fondos centrados en energía limpia o tecnología verde, sectores con altos costos de capital o dependientes de políticas gubernamentales, sufrieron salidas de capital. Estos fondos perdieron un 5,35 % en 2024.

Ben Constable-Maxwell, jefe de inversiones de impacto en M&G, gestora de activos del Reino Unido, señaló que los últimos años han sido "desafiantes" debido al impacto de las tasas de interés altas en las empresas de energía renovable y otras compañías climáticas intensivas en capital. “Muchas de esas empresas han luchado por operar y por ofrecer buenos resultados desde la perspectiva de la inversión. Eso naturalmente actúa como un obstáculo para el interés de los clientes”, dijo.

Los datos de Morningstar muestran que 81 fondos climáticos cerraron o se fusionaron en 2024, frente a 49 en 2023, mientras que solo se lanzaron 74, comparado con un récord de 295 en 2022.

En noviembre, economistas estimaron que el mundo necesitará hasta US$ 6,7 billones anuales para la acción climática para 2030. La financiación climática anual más que se duplicó entre 2018 y 2022, pasando de US$ 674 mil millones a US$ 1,46 billones, según un informe de Climate Policy Initiative. Menos de la mitad provino del sector privado, con gran parte invertida en proyectos en lugar de mercados de acciones.

A pesar de los retiros en fondos mutuos, varias gestoras de activos señalaron que la demanda de inversores institucionales, como fondos de pensiones, sigue siendo fuerte. Inversores globales, incluidos fondos de pensiones, respaldaron recientemente una emisión de bonos verdes por US$ 500 millones que fue suscrita seis veces más de lo ofertado.

“[El interés de los inversores institucionales] está creciendo exponencialmente”, afirmó un ejecutivo de gestión de activos.

Los retiros ocurrieron a pesar de las ventas totales de US$ 1,1 billones de todos los fondos abiertos en 2024, mientras que los fondos sostenibles más amplios también reportaron entradas netas, según Bioy.

Muchas empresas de energía verde ahora tienen “mejores fundamentos que hace unos años”, agregó, tras verse obligadas a reestructurarse y reducir costos debido a las tasas altas y al incremento en los precios de los materiales. “Probablemente las acciones estaban sobrevaloradas entonces. La pregunta ahora es si están subvaloradas. Pero aún persiste la incertidumbre, especialmente por Trump y lo que sucederá con el IRA”.