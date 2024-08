Kamala Harris apuesta por el centro en su primera gran entrevista televisiva como candidata presidencial

Kamala Harris volvió a lanzar este jueves un discurso a los votantes moderados, distanciando sus posiciones de la izquierda del partido demócrata en inmigración, energía y política exterior en su primera gran entrevista desde que lanzó su candidatura a la Casa Blanca.

La vicepresidenta estadounidense habló con la CNN en un café de Savannah, Georgia, junto a su compañero de fórmula Tim Walz, mientras intenta mantener el impulso que le ha dado una ligera ventaja en las encuestas sobre Donald Trump en la carrera presidencial.

Ante la persistente preocupación de los votantes por la inflación, Harris prometió tomar nuevas medidas para reducir los costos de la vivienda, los medicamentos y los alimentos en su primer día en el cargo si vence a Trump, pero defendió la gestión de la economía por parte del Gobierno de Biden.

"Los precios, en particular de los comestibles, siguen siendo demasiado altos. El pueblo estadounidense lo sabe", dijo. "Hay más por hacer".

Trump y muchos republicanos han intentado en campaña presentar a Harris como una izquierdista radical basándose en las posturas que adoptó principalmente durante su fallida candidatura a la nominación presidencial demócrata en 2019.

Pero la vicepresidenta aprovechó la entrevista para redoblar su giro hacia el centro desde entonces. En materia de inmigración, dijo que Estados Unidos tiene "leyes que deben cumplirse y hacerse cumplir que abordan y se ocupan de las personas que cruzan la frontera ilegalmente", al tiempo que prometió que habría "consecuencias" para aquellos que las rompieran.

En cuanto a la energía, prometió no prohibir el "fracking" para extraer petróleo y gas de esquisto, una práctica que se enfrenta a una feroz oposición por parte de los activistas climáticos, a pesar de que hace cinco años prometió prohibirla. «Como vicepresidenta, no prohibí el fracking. Como Presidenta, no prohibiré el fracking».

Presionada para que explicara su cambio de postura en esos temas, Harris dijo repetidamente que sus "valores no han cambiado".

Desde que sustituyó a Joe Biden como candidata demócrata, Harris ha sido criticada por evitar las entrevistas sin guión y por no ofrecer una rueda de prensa en toda regla, prefiriendo los discursos de campaña y los breves intercambios con los periodistas.

Según la media de encuestas del Financial Times, Harris tiene una ventaja de 3,6 puntos porcentuales sobre Trump a nivel nacional, mientras que muchas otras encuestas también le dan ventaja en varios estados indecisos.

En su propio acto del jueves en Wisconsin, Trump criticó la actuación de Harris. "No me pareció una líder", dijo antes de que la CNN emitiera la entrevista completa. "No la veo negociando con el presidente Xi de China. No la veo con Kim Jong Un", añadió refiriéndose al dictador norcoreano.

Durante la entrevista, Harris fue preguntada por los ataques personales de Trump contra ella, incluido cuando cuestionó su identidad racial el mes pasado. "El mismo viejo y cansino libro de jugadas", respondió Harris. "Siguiente pregunta, por favor" .

En política exterior, Harris rechazó un cambio en la política estadounidense sobre la guerra de Israel en Gaza y repitió que la administración Biden estaba presionando para lograr un acuerdo de alto el fuego que pusiera fin al conflicto y liberara a los rehenes en manos de Hamás.