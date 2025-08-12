La surrealista historia de las reuniones privadas entre Trump y Putin

Trump y Putin conversan durante una sesión de fotos en la Cumbre de la APEC en Danang, Vietnam, el 11 de noviembre de 2017. (Foto: Reuters)

Donald Trump y Vladimir Putin tienen un historial de encuentros bizarros.

En su primer encuentro en Alemania, Trump confiscó las notas de su intérprete para ocultar cualquier evidencia de lo sucedido en la sala. En Vietnam, Trump se tomó al pie de la letra la insistencia de Putin en que Moscú no se había entrometido en las elecciones de 2016. Y en su cumbre en Helsinki, Trump cuestionó el análisis de sus propios servicios de inteligencia, dada la rotunda negación de Putin.

Ahora, mientras ambos líderes se preparan para su primer encuentro cara a cara desde el regreso de Trump a la Casa Blanca, legisladores y analistas se preparan para una reunión poco convencional que mostrará a un Trump menos agobiado que en su primer mandato.

Muchos temen que, si estos encuentros previos sirven de indicio, sea Putin, el veterano agente de la KGB convertido en hombre fuerte, quien gane la partida, y no al revés. “Es imposible pasar de la falta de progreso a una cumbre que ponga fin a la guerra en menos de una semana”, afirmó Samuel Charap, politólogo sénior de Rand Corporation. “Pero Trump tiene una fe inquebrantable en su propio carisma y en su capacidad para persuadir a sus homólogos sobre lo que considera lógico y correcto”.

El expresidente francés François Hollande, quien en 2015 codirigió las negociaciones de paz con la entonces canciller alemana Angela Merkel y Putin sobre Ucrania, tiene una advertencia para el presidente estadounidense: "La técnica de Putin es mentir profesionalmente".

"Trump haría bien en demostrar que conoce a fondo la situación sobre el terreno", declaró Hollande al Financial Times.

A esconder las notas de intérpretes

Cuando Trump y Putin se reunieron por primera vez, en julio de 2017, el líder estadounidense estaba agobiado por la investigación sobre la presunta intromisión rusa en las elecciones y la desconfianza mutua entre Trump y sus propios asesores de política exterior.

Ambos presidentes se reunieron en el marco de una cumbre del G20 en Hamburgo, acompañados por el ministro de Asuntos Exteriores ruso, el entonces secretario de Estado de Trump y dos intérpretes. Posteriormente, Trump tomó las notas de su intérprete y le pidió que no informara a nadie sobre el contenido de la reunión.

Esa misma noche, en una cena, Trump se acercó a Putin para una conversación a solas, solo con el intérprete de Putin y sin funcionarios estadounidenses presentes.

En su siguiente reunión en el foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico en Vietnam ese noviembre, Trump reiteró las afirmaciones de Putin de que Rusia no había interferido en las elecciones estadounidenses.

Ambos se reunieron cara a cara en Helsinki en julio de 2018, donde solo estuvieron acompañados por sus respectivos intérpretes. Cuando se le preguntó en una conferencia de prensa si creía en sus propias agencias de inteligencia o en el presidente ruso, Trump dijo que confiaba en ambos, pero señaló: "El presidente Putin dice que no es Rusia. No veo ninguna razón para que lo sea".

Ambos se volvieron a reunir, informalmente, en el marco de la cumbre del G20 en Buenos Aires más tarde ese año, donde Trump, una vez más, no llevó consigo intérprete ni persona que tomara notas.

Mentiras y sin ninguna prisa

La cumbre de esta semana representa la última oportunidad para que Trump reformule su relación con Putin y adopte una postura más dura hacia el presidente ruso. Pocos esperan que la aproveche. “Putin intentará convencer a Trump de que la postura (rusa) es mejor de lo que realmente es. Mientras que para Trump es mucho más importante cerrar este acuerdo y proclamarlo su nueva victoria en el mantenimiento de la paz”, declaró Kirill Rogov, sociólogo e investigador visitante del Instituto de Científicos Humanos de Viena. “No termina en nada, pero Trump evita la necesidad de tomar medidas decisivas”.

Hollande, quien pasó 17 horas en la capital de Bielorrusia en febrero de 2015 para sellar el llamado acuerdo de Minsk 2 sobre un alto el fuego en la región oriental ucraniana del Donbás, afirmó que Putin probablemente intentará ganar tiempo.

"No tiene prisa", declaró el expresidente francés. Putin "sabe que seguirá en el poder dentro de un mes, dos años, quizás hasta el final de su vida. Trump tiene prisa porque se ha comprometido a resolver todos los conflictos del mundo y quiere resultados".

Las largas digresiones también eran una constante, recordó Hollande. "Putin va a empezar la reunión contando toda la historia. Podría durar una hora, o más, si no se le interrumpe. El método ruso de negociación es que dure mucho tiempo, pero que no ocurra gran cosa", explicó.

"Pero al final, siempre ofrecería una oportunidad —una mediación, otra reunión, un grupo de trabajo— para que la otra parte pudiera decir: 'Mira, Putin ha cambiado un poco'".

Decir mentiras descaradas también era una de las artimañas del líder ruso, afirmó Hollande. Por ejemplo, Putin insistió en no tener contacto con los separatistas prorrusos en el este de Ucrania, a pesar de financiarlos y apoyarlos militarmente. "Era una mentira tan grande que impresionaba", declaró Hollande.

Los hechos no son el fuerte

Un diplomático alemán involucrado en las negociaciones de Minsk describió a Putin como "uno de los negociadores más hábiles". "Conoce todos los temas, el razonamiento legal al detalle, pero siempre manipula los hechos. Hay que conocer los hechos tan bien como él".

Pero los hechos no son el fuerte de Trump, afirmó. A principios de 2017, Merkel organizó una llamada con el presidente estadounidense para explicarle cómo Putin se negaba a implementar el acuerdo de Minsk. Trump simplemente le dio las gracias y colgó. Posteriormente, asesores estadounidenses informaron al equipo de Merkel que Trump estaba furioso porque ella lo había sermoneado. "No solo no le gustan los hechos, sino que también tiene sus prejuicios, y Putin lo sabe", declaró el diplomático.

En sus memorias, Merkel escribe que ella y Trump "hablaban en dos niveles diferentes: Trump en lo emocional; yo en lo fáctico".

Putin tiene una "mala fe muy estructurada y meticulosa", afirmó un exasesor francés del equipo negociador de Hollande. Cuando el líder ruso se negó a aceptar cualquier vigilancia externa de la frontera entre Ucrania y Rusia, "afirmó que no se había violado", dijo el asesor. "Pero, por supuesto, es porque los rusos la cruzaron cuando quisieron".

Sobre la reunión de Alaska, el asesor afirmó: "Los rusos no van a llegar a un acuerdo. Putin solo necesita que Trump deje de apoyar a Ucrania, que es, de todos modos, su inclinación natural".

Rogov, el sociólogo, afirmó que Putin podría estar más interesado que antes en las negociaciones, ya que la ofensiva rusa de verano en Ucrania ha tenido menos éxito que la del año pasado. La posibilidad de que Trump ahuyentara a la India como cliente petrolero con la amenaza de aranceles le torció aún más el brazo a Putin, añadió.

En comparación con su primera administración, cuando Trump se vio limitado por un Congreso autoritario y por funcionarios que buscaban limitar su relación con Putin, el presidente estadounidense ahora enfrenta menos controles sobre su poder. Los legisladores republicanos están intimidados y el aparato de política exterior ha sido marginado.

"No tiene restricciones", declaró un alto funcionario estadounidense, que habló bajo condición de anonimato. Trump y Steve Witkoff, su enviado especial, han estado dirigiendo la operación como dos "manos de obra", dijo Andrew Weiss, vicepresidente del Fondo Carnegie para la Paz Internacional.

"Ahora tenemos a Trump sin concesiones ni contrapesos en su propia administración, sentado con Putin, quien ha estado en esa posición durante aproximadamente una década, sin tener colegas en su proximidad inmediata", dijo Weiss.